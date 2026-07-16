EL TIEMPO
El calor seguirá apretando en Móstoles: hasta 38 ºC durante el día y un ligero respiro por la noche
Las temperaturas siguen subiendo y agobiando a los mostoleños, pero al caer la noche, hay un respiro momentáneo
Alejandro López Marclay
El verano madrileño, ha vuelto a hacer gala de su cara más implacable. Año tras año, la época estival se presenta no como una estación de disfrute sino como una prueba de resistencia física y psicológica para los madrileños. En la zona de Móstoles las olas de calor no han dado tregua alguna, pues las temperaturas, no han hecho más que aumentar desde la transición estacional que aguarda año tras año.
El agobio mostoleño se ha pronunciado cada vez más, con previsiones climáticas que pronostican números muy altos, pero para la suerte de sus locatarios, el calor les dará un respiro durante las duras noches de verano, ya que los pronósticos indican que las temperaturas comienzan a bajar a partir de las 18:00 del día de hoy alcanzando una temperatura mínima de 20 °C durante la noche, y en la madrugada del viernes 17 de julio, se alcanzarán los 18 grados de mínima.
El caluroso pronóstico de esta semana es el siguiente:
- Jueves 16 de julio: Min: 20 °C/Max: 35 °C
- Viernes 17 de julio: Min: 18 °C/Max: 34 °C
- Sábado 18 de julio: Min: 19 °C/Max: 36 °C
- Domingo 19 de julio: Min: 18 °C/Max: 35 °C
Pese a la ligera tregua nocturna que el verano nos ofrece esta semana, las temperaturas siguen manteniendo un promedio muy alto a lo largo los días, por lo que se recomienda el uso de cremas de protección solar de factor alto o muy alto, incluso en días nubosos. La hidratación constante durante las olas de calor, entre 1,5 y 2 litros diarios, evitar por supuesto las bebidas que favorecen la deshidratación, como el consumo de alcohol, las bebidas energéticas, refrescos muy azucarados y productos con cafeína, ya que favorecen la pérdida de líquidos.
En Madrid la frecuencia, la intensidad y duración de los episodios de temperaturas extremas son cada vez mayores, amenazando directamente a la salud. De hecho, según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se estimaron 3.832 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura en España. Esta cifra refleja el impacto global del calor sobre la salud pública, más allá de los casos clínicamente confirmados de golpe de calor.
Por esto es necesario, seguir al pie de la letra todas las recomendaciones para sobrellevar el calor, pero ¿cuáles son las señales para identificar un golpe de calor?:
Síntomas
- Temperatura corporal elevada
- Alteración del nivel de conciencia
- Piel caliente y seca
- Calambres musculares
- Debilidad generalizada
- Dolor de cabeza
- Mareos, Náuseas y vómitos
- Alteraciones cardiovasculares y respiratorias
Y ¿cómo podemos tratar un golpe de calor?, el tratamiento de un golpe de calor tiende a ser una urgencia vital, ya que su mortalidad es menor si se consigue el enfriamiento del paciente lo antes posible. Por ello es muy importante diagnosticar precozmente el síndrome y sospecharlo en cualquier enfermo con fiebre alta y alteración neurológica. El principal objetivo es trasladar al afectado a un centro hospitalario, pero hasta entonces, el objetivo principal será bajar la temperatura corporal del afectado, trasladándolo al lugar más fresco posible, remover la ropa innecesaria y enfriarlo con compresas frías, o aplicando paños de agua fría o hielo en la frente, cuello y axilas.
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