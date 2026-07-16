CERCANÍAS MADRID
Móstoles sufrirá cambios en el Cercanías: la línea C-5 modifica su recorrido por las obras en la estación de Atocha
Las obras en la estación de Atocha Cercanías afectarán a las líneas C-3, C-4 y C-5 hasta el 16 de agosto, con cortes y modificaciones de recorrido
Atención a los usuarios de Cercanías Madrid. Las líneas C-3, C-4 y C-5 sufrirán nuevas afecciones a partir de este viernes 17 debido al inicio de la fase clave de las obras para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha Cercanías, que aumentará un 33% la capacidad del túnel de Sol.
Las actuaciones, que servirán para mejorar la fiabilidad y agilizar el tráfico en caso de incidencia en una de las estaciones con mayor tráfico ferroviario de España, producirán alteraciones del servicio de Cercanías desde el 17 hasta el 22 de julio en líneas C-3, C-4 y C-5, según ha informado Cercanías en un comunicado.
En concreto, durante esos días, la línea C-3 (Aranjuez-Chamartín) iniciará y finalizará recorrido en Villaverde Bajo, por lo que para continuar a Atocha y Chamartín se deberá realizar transbordo a trenes de la línea C-4. Por su parte, la línea C-4a (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes) quedará suspendida entre Atocha y Parla, por lo que los trenes iniciarán y finalizarán recorrido en Atocha. Los viajeros que deseen continuar trayecto dirección Parla pueden hacer transbordo a trenes de la C-4b (Parla-Colmenar Viejo), que circularán con normalidad.
La línea C-5 (Humanes-Móstoles El Soto) iniciará y finalizará recorrido en Atocha, por lo que los viajeros que deseen continuar el trayecto ya sea dirección Humanes/Fuenlabrada o bien Móstoles-El Soto, deberán hacer transbordo en Atocha a un tren de la misma línea.
Corte total entre Villaverde Alto y Embajadores del 23 de julio al 16 de agosto
Posteriormente, del 23 de julio al 16 de agosto, la única línea afectada será la C-5, que registrará un corte total entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores. Durante estos días, la frecuencia y servicio de Humanes/Fuenlabrada-Villaverde Alto y de Móstoles El Soto-Embajadores será cada 10 minutos durante todo el día. Además, habrá trenes lanzadera desde Villaverde Alto a Méndez Álvaro (con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre) con una frecuencia cada 35 minutos.
Finalmente, y solapándose de forma parcial con la fase anterior, entre el 1 y el 28 de agosto, se acometerán actuaciones que afectarán a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10, aunque solo afectarán a las frecuencias de las líneas.
Por último, en los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre se acometerán dos cortes del túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, lo que afectará a las líneas C-3 y C-4, estableciéndose cabeceras provisionales en las estaciones de Atocha (para trenes de la C-3 y C-4) y de Nuevos Ministerios (para los trenes de la C-4).
Renfe informará de estas modificaciones del servicio por las obras a través de los medios habituales: personal de atención al cliente en estaciones, megafonía en trenes y estaciones, cartelería digital y física, redes sociales y canal de WhatsApp.
Los trabajos se han concentrado durante el periodo estival, en el que se registra menor número de viajeros, para reducir las molestias a los usuarios y serán las últimas obras relacionadas con esta actuación que interfieran al servicio que se ejecuten en el túnel de Sol.
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