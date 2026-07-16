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INVERSIÓN

Las calles de Móstoles estrenan iluminación LED para mejorar la seguridad y ahorrar la energía

El "Plan Especial de Iluminación. Fase 1" cuenta con una inversión de 550.000 euros, para mejorar la seguridad vial y la visibilidad de la ciudad

Modernización de luces / Ayuntamiento de Móstoles

Modernización de luces / Ayuntamiento de Móstoles

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Alejandro López Marclay

El ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, ha dado inicio al "Plan Especial de Iluminación. Fase 1", diseñado para renovar la infraestructura lumínica del municipio, optimizar la seguridad vial en diversos puntos claves de la ciudad y mejorar la eficiencia energética. Esta estrategia cuenta con una inversión de 550.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses para acometer las actuaciones que supondrán la modernización de las instalaciones, tanto estética como funcionalmente, gracias al empleo de 148 puntos de luces led que mejoran la eficiencia y el ahorro energético en benficio de la ciudad y de la calidad de vida de los vecinos.

Modernización de la iluminación y diseño viario urbano

El Plan Especial de Iluminación reforzará significativamente la visibilidad y seguridad en importantes ejes comerciales y residenciales, atendiendo a una demanda vecinal, que favorecerá la promoción del comercio local. La intervención se estructura en dos puntos principales, por un lado, se actuará en el eje comercial del entorno de la Avenida de la Constitución, que comprende desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta la intersección con la Avenida de Portugal, incluyendo actuaciones específicas en la Avenida Dos de Mayo y en la propia Avenida de la Constitución, mejorando sustancialmente la iluminación de la zona.

Y, por otro lado, se llevará a cabo la modernización de báculos con la instalación de nuevos soportes con brazos de mayor longitud en las calles Velázquez, Salcillo, Gran Capitán, Salvador Dalí, Alonso Cano y Juan de Juanes. Este diseño permitirá desplazar las luminarias hacia la calzada, evitando las interferencias provocadas por el arbolado existente y garantizando una proyección de luz uniforme y eficiente.

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A raíz del compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos, los báculos modelo CURV retirados de la calle Velázquez (que aún conservan óptimas condiciones operativas) serán reutilizados y trasladados a las calles Sorolla y Paseo de Goya. Esta medida permitirá sustituir los actuales soportes, ya obsoletos y de gran antigüedad, unificando la estética de la zona y con la garantía de una iluminación más eficaz y moderna para los vecinos.

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