Las llamas vuelven a Móstoles: un incendio de vegetación y basura moviliza a seis dotaciones de bomberos

Seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido a última hora de este miércoles un incendio declarado a orillas de la carretera M-856, entre los términos municipales de Móstoles y Villaviciosa de Odón, donde no ha habido que lamentar heridos ni intoxicados.

El incendio se originó, por causas que se están investigando, en torno a las 19.00 horas a la altura del kilómetro 1,4 de la carretera M-856, en el término municipal de Móstoles, en las cercanías de la urbanización Los Llanos, muy cerca del límite con la localidad de Villaviciosa de Odón.

"Ha sido un pequeño incendio de vegetación, diversos enseres y basura. No ha habido heridos ni intoxicados", han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales, donde dieron por controlado el incendio en torno a las 20.00 horas.

No es el primer incendio de vegetación que ocurre este verano en Móstoles, ya que el 31 de mayo pasado los Bomberos ya tuvieron que intervenir en el entorno de Parque Coimbra, donde el fuego obligó a cortar un carril de la A-5 tras extenderse por una zona verde anexa a la autovía, a escasos metros del centro comercial intu Xanadú.