El restaurante a 8 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Muertos S.L.', la última serie de la actriz Ascen López

Los hermanos Caballero, creadores de series de televisión de éxito como La que se avecina, Aquí no hay quien viva o Machos Alfa, todas ellas producidas por Contubernio Films, también han sido responsables de la creación de otra de las comedias televisivas más aclamadas de los últimos tiempos: Muertos S.L., protagonizada por Carlos Areces y emitida en exclusiva para Movistar Plus.

Areces interpreta a Dámaso Carrillo, el empleado de una funeraria que intenta asumir el cargo de gerente tras el fallecimiento de su propietario, un objetivo que no será fácil de alcanzar a causa de las imprevistas intervenciones que la familia del propietario impondrá en el camino de Dámaso.

El reparto de Muertos S.L también cuenta con actores habituales de las producciones de Contubernio Films como Diego Martín, pero también incorpora otras caras no antes vistas en las creaciones de los hermanos Cabellero, aunque si muy reconocidas en el panorama cinematográfico español, como son los actores Salva Reina, Amaia Salamanca o Adriana Torrebejano, entre otros.

Otra de las caras habituales en estas exitosas producciones era Ascen López, fallecida recientemente, y a quien el propio Alberto Caballero ha dedicado unas emotivas palabras en honor a la actriz a través de su cuenta de X -antes Twitter-, asegurando que se encuentra "desolado y aún en shock" por el fallecimiento de su compañera.

El restaurante de cocina fusión de Alcorcón escogido para el rodaje

El rodaje de la serie se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Madrid y también en instalaciones en interiores. Sin embargo, una de las curiosidades que más ha llamado la atención entre el público, es que algunas partes del rodaje para la segunda temporada de la serie, se realizaron en un municipio muy cercano al municipio de Móstoles, precisamente, en el restaurante Kasiba de Alcorcón, a sólo 8 kilómetros de distancia.

El restaurante Kasiba es conocido por sus platos fusión de cocina japonesa y filipina. Se puede encontrar en la calle Islas Cíes número 7, y en su página web se definen como un “exótico paraíso de la cocina fusión japofilipina”. Un lugar con un diseño de interiores cuidado donde el detalle, el glamour y los motivos naturales se entrelazan para crear una atmósfera agradable para quienes lo visitan.

El encanto que se respira en el restaurante es tan particular, que los creadores de la serie Muertos S.L. lo escogieron como ubicación para el rodaje de algunas de sus escenas.

Protagonismo más allá de la pequeña pantalla

Sin embargo, este restaurante de cocina fusión no es solamente reconocido por haber servido como lugar de rodaje para una serie de televisión de éxito, también ha sido galardonado con importantes reconocimientos dentro del panorama culinario.

En 2021, Kasiba recibió el Premio a la Mejor Tapa y al Mejor Plato en la primera edición de 'Alcorcón, Cultura Gastronómica'. Pero su caché aumentó cuando el chef Pablo Llorente se puso al cargo de los fogones. Este joven cocinero asturiano logró el máximo reconocimiento en la IX edición del prestigioso Premio Promesas de la Alta Cocina, organizado por Le Cordon Bleu Madrid, posicionándose como una de las mayores promesas de la alta cocina española.