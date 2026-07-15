FÚTBOL
Móstoles tendrá una pantalla gigante para vivir la final de España en el Mundial 2026: gratis y con animación
Más de 4.000 mostoleños disfrutaron de la pantalla en el encuentro frente a Francia, y ahora repetirán el domingo en una final histórica para todo un país
Móstoles todavía sigue vibrando tras la clasificación de la Selección Española a la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Es la segunda vez que ocurre en su historia y el municipio madrileño disfrutó de lo lindo con la pantalla gigante que se instaló en la Plaza de España para ver el partido. Fueron más de 4.000 los vecinos que vivieron juntos esta noche histórica para todo un país que hoy se ha levantado con una sonrisa de oreja a oreja.
Y buenas noticias para la localidad mostoleña: el Ayuntamiento ha anunciado que volverá a instalar una pantalla gigante. En esta ocasión será en el Parque Finca Liana, desde las 20 horas, una hora antes de que de comienzo el encuentro. Habrá Dj, animación y sobre todo mucha euforia por conseguir la victoria que nos permita bordar la segunda estrella en nuestra camiseta.
Más pantallas gigantes en el centro de Madrid
Después de 16 años, la Roja vuelve a disputar un encuentro de estas dimensiones y serán cientos de puntos en todo el país en donde colocarán pantallas gigantes para unir fuerzas y voces con el mismo objetivo. En el caso de Madrid, estarán disponibles diversas pantallas gigantes en el centro de la capital para ver el partido: dos pantallas en Colón, dos en Puente del Rey, en Madrid Río, e incluso el Movistar Arena —aunque ya se han agotado las 15.000 entradas gratuitas—.
"Es la segunda final del Mundial que vamos a jugar en cien años de mundiales y tenemos que hacer el esfuerzo para que el mayor número de personas posible lo podamos disfrutar conjuntamente", ha defendido este miércoles el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. E incluso se ha atrevido a confirmar que ha mantenido contactos con la RFEF para la celebración en caso de conseguir la victoria el domingo. Pero para eso todavía queda mucho. Algo más que 90 minutos.
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