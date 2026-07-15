Móstoles gana una nueva parada de la línea 526 para mejorar la conexión con Fuenlabrada

La línea de autobús 526 que une la localidad de Móstoles con Fuenlabrada estrena una nueva parada en la localidad mostoleña. Más concretamente, a la altura del número 36 de la Avenida Olímpica, frente a la residencia de mayores ‘Las Camelias’. Una medida que el Ayuntamiento de Móstoles ha gestionado a través de la concejalía de Movilidad, Transportes, Consumo y Festejos con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), atendiendo así a una demanda vecinal histórica en la localidad.

La parada ha sido denominada como OLÍMPICA-RESIDENCIA, una incorporación que se une a la ruta 526 con cabecera en Fuenlabrada (Avenida de los Estados) y terminal en Móstoles (Avenida de Portugal con río Duero) ofrece un servicio público regular, permanente y de uso general de transporte de viajeros facilitando la conexión y la movilidad en ambos municipios.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Móstoles continúa impulsando mejoras en la movilidad a través del transporte urbano para todos los vecinos.

El carril bus-VAO de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón ya no provoca atascos

Mientras el transporte interurbano estrena una nueva parada de bus en la localidad mostoleña, también ha sido motivo de celebración para los vecinos y vecinas del municipio la eliminación del carril bus-VAO habilitado en la vía de servicio de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón.

La vía se implementó a causa de las obras de soterramiento de la A-5 a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. Un carril de uso reservado que, durante el tiempo que ha estado abierto, ha entorpecido el tráfico en la zona y generado atascos a la salida de la ciudad mostoleña.

La modificación de este carril se ha llevado a cabo gracias a la actuación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Según comentó a los medios de comunicación, el primer edil se puso en contacto con el ministro Oscar Puente a través de un escrito de reclamación que censuraba la habilitación del carril reservado.