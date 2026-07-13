Huelga de Renfe el 15 de julio: así afectará a los trenes y Cercanías en Móstoles

El próximo miércoles 15 de julio, se llevará a cabo una nueva jornada de huelga de 24 horas convocada por los trabajadores de Renfe. Al igual que sucedió el pasado 29 junio, cuando el Sindicato Ferroviario (SF) interrumpió el servicio en diferentes ramas de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, los ciudadanos de Móstoles que utilizan el tren para sus desplazamientos habituales tendrán que prevenirse de cara este día.

En esta ocasión, el sindicato prevé interrumpir el servicio de 328 trenes de media, alta y larga distancia, según la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio, lo que significará una disminución deL servicio en 18 trenes más que en la anterior jornada. De los 343 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia programados para la circulación durante ese día, el servicio de 94 no está garantizado; y de los 650 trenes de Media Distancia que ofrecen servicio habitual, 234 siguen aún en el aire.

Una previsión similar a la jornada de huelga anterior

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73% de los trenes de Alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada el pasado 29 de junio, y un 66% de los trenes de Media Distancia, un punto más que en aquella ocasión. También se podrán apreciar parones en los servicios de trenes de Cercanías, aunque no se ha precisado aún como afectará la huelga a este servicio.

Se aconseja prevenir ante cualquier incidencia en los desplazamientos con Cercanías

Ante esta nueva convocatoria para el 15 de julio, aún no se ha concretado ningún tipo de servicios mínimos. Sin embargo, sí que se podría llegar a presuponer que, en el caso de que se repita lo prestablecido en la anterior jornada, los trenes circularán con una menor frecuencia. Ya en el pasado 29 de junio se fijaron unos servicios mínimos del 75% en hora punta y un 50% en el resto del día.

De confirmarse unas condiciones similares, los viajeros de la línea C-5, que conecta Móstoles con el centro de Madrid, en las estaciones de Móstoles-El Soto y Móstoles Central, donde se podrían encontrar menos frecuencias y tiempos de espera superiores a los habituales.

El Sindicato Ferroviario protesta en contra de la semi-privatización de Renfe Mercancías

El origen de la huelga se encuentra en el desacuerdo producido sobre el futuro de Renfe Mercancías. El Sindicato Ferroviario (SF) acusa al Ministerio de Transportes de cometer un “abandono premeditado” del servicio y se opone a la creación de una sociedad mixta con la compañía privada dedicada a la carga ferroviaria en la Península Ibérica, Medway, perteneciente al grupo MSC.

Desde el sindicato aseguran que se están vulnerando las garantías socio-laborales de la plantilla en este proceso de restructuración estratégico para Renfe Mercancías. Entre los principales agravios que denuncian la organización de trabajadores, se encuentra la reciente licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, una tarea que antes desempeñaba el propio personal de la rama de Renfe Mercancías; y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda del Ebro.