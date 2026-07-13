Alquilar una habitación para estudiar en Móstoles cuesta ya 500 euros al mes: casi 200 euros menos que en Madrid

Después de conocer el resultado de las preinscripciones de las universidades madrileñas, los estudiantes comienzan la ardua tarea de buscar un piso compartido. Durante estas semanas aumenta la demanda de habitaciones en alquiler, sobre todo, en ciudades bien comunicadas con Madrid. Es el caso de Móstoles -que además cuenta con campus de la Universidad Rey Juan Carlos- donde muchos jóvenes encuentran una alternativa más económica frente a los elevados precios de la capital.

Según un análisis realizado a partir de una treintena de anunicios publicados en un portal inmobiliario, el precio del alquiler de una habitación en Móstoles continúa al alza. El precio medio ya se sitúa, de media, en 502 euros. La oferta disponible muestra precios que oscilan entre los 400 euros -en las opciones más económicas- y los 800 euros mensuales, en aquellas habitaciones con mayor tamaño o que cuentan incluso con baño propio.

Una vivienda en alquiler. / EFE

La mayor parte de los anuncios se concentra en una horquilla de entre 450 y 550, especialmente en las zonas de Universidad, Centro y Norte, donde la demanda de estudiantes que inician sus estudios -o continúan- en el mes de septiembre es mucho mayor. Además, de acuerdo a los anuncios publicitados, la mayoría de las habitaciones incluyen gastos de suministros, conexión a internet e incluso servicios de limpieza. Esta última es na fórmula cada vez más utilizada en los pisos compartidos para hacer más atractiva la oferta.

Más barato que en Madrid capìtal

Pese al incremento registrado en los últimos años, alquilar una habitación en Móstoles sigue siendo más asequible que hacerlo en la capital. Mientras que el precio medio en el municipio se sitúa en torno a los 500 euros mensuales, en Madrid capital asciende hasta los 691 euros, lo que supone una diferencia de 190 euros al mes, es decir, cerca de un 38% más.