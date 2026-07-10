Adiós al carril bus-VAO de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón tras las quejas de los vecinos por los atascos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha eliminado finalmente el carril bus-VAO habilitado en la vía de servicio de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón, impulsado por las obras de soterramiento de la A-5 en Madrid y que "generaba atascos donde antes no había".

Así lo ha avanzado el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), quien hace apenas unos días enviaba una nueva carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle de nuevo la eliminación de este carril, ya que la ubicación elegida estaba provocando "importantes problemas de circulación" a la salida de la ciudad.

"Hoy los vecinos de Móstoles han ganado. Después de meses reclamándolo, el carril bus-VAO ya no está. Desde el principio dijimos que la ubicación era un error, que iba a generar atascos e iba a perjudicar a miles de mostoleños. Y hoy han rectificado", ha añadido el alcalde a través de sus redes sociales.

Bautista ha insistido en que la eliminación del carril bus-VAO demuestra que "tenían razón" y, aunque ha lamentado que su cierre se haya hecho "sin avisar, con nocturnidad, con alevosía", ha celebrado esta rectificación, "sobre todo, por los vecinos, que dejarán de sufrir una medida que nunca debió implantarse en ese punto".

"Como alcalde, voy a seguir defendiendo los intereses de nuestra ciudad con la misma determinación, porque ese es mi compromiso con todos los mostoleños", ha reiterado el regidor mostoleño, quien en su carta ya aludía a "las reiteradas quejas de vecinos, usuarios y ayuntamientos afectados".

Aunque en la misiva reconocía que la implantación de un carril reservado respondía a una necesidad derivada de las obras de soterramiento de la A-5, recalcaba que "fue el Ministerio quien decidió su ubicación y configuración definitiva, ignorando las advertencias realizadas por el Ayuntamiento de Móstoles".

Además, aseguraba que todo ello se producía "mientras el carril reservado permanece prácticamente vacío durante buena parte del día, al ser utilizado por un número muy reducido de autobuses".