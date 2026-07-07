CULTURA
El Centro Cultural Villa de Móstoles exhibe un siglo de música española a través de la fotografía
La exposición ofrecerá un siglo de historia a través de una selección de fotografías antiguas tomadas por reconocidos artistas de época
Joaquín De la Aleja
Del 17 de julio hasta el 9 de agosto, el Centro Cultural Villa de Móstoles acogerá la exposición ‘Música popular: una visión fotográfica’, perteneciente a la Red Itiner de la Comunidad de Madrid. La muestra ofrecerá una selección fotográfica cuyo contenido estará dedicado al patrimonio musical y cultural de España. Además, se exhibirán instrumentos musicales antiguos cedidos por la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz.
El recorrido expositivo incluirá instantáneas de reconocidos fotógrafos de época como Clifford, LaurentAlfonso o Santos Yubero, junto a imágenes captadas por destacados fotógrafos populares como Casiano AlguacilLuis Escobar o Baltasar Cue, cuyos trabajos constituyen un valioso testimonio visual de la riqueza cultural y musical de nuestro país.
Principalmente, el contenido de la exposición reúne un siglo de historia de la fotografía tradicional española, desde los primeros tiempos del daguerrotipo hasta los años previos a la Transición democrática, donde el motivo musical estará presente en todo momento.
Durante este periodo, las músicas populares experimentaron un importante reconocimiento social y cultural gracias al impulso de investigadores, músicos e intelectuales que contribuyeron a la conservación y difusión del patrimonio etnográfico español. Entre ellos destacan figuras como Perfecto Feijoo, Agapito Marazuela, Ramón Menéndez PidalManuel de FallaFederico García LorcaJulio Caro Baroja o los integrantes de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República.
El Centro Cultural Villa de Móstoles se convertirá en un espacio para acercar al público el rico patrimonio de las músicas populares españolas mediante una cuidada selección de imágenes históricas que documentan tradiciones, costumbres e identidades colectivas.
La exhibición ofrece el deleite visual con fotografías que, aparte de mostrar a través de la imagen, también invita a imaginar una dimensión sonora sobre los ritmos populares españoles. Como señaló el músico Joaquín Díaz, la tradición puede entenderse como un río cuyo caudal se alimenta de los conocimientos, experiencias y expresiones culturales acumulados a lo largo de los siglos. En este contexto, la fotografía se convierte en una valiosa herramienta para preservar y reconstruir esa memoria compartida. En este caso, la memoria musical.
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