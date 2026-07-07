Móstoles aprueba en el Pleno una inversión de casi 22 millones de euros: más de la mitad irán destinados a urbanismo y viviendas

El pasado lunes el Ayuntamiento de Móstoles aprobó en el Pleno una modificación presupuestaria que permitirá destinar 21.658.926,54 euros a nuevas inversiones y actuaciones para seguir mejorando la ciudad y todos sus servicios.

Gran parte de esta inversión irá destinada al área de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, que contará con 14.963.979,30 euros, y para Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente, que dispondrá de 1.594.746,16 euros.

El asfaltado, alumbrado, conservación y mejora de edificios municipales, urbanización, infraestructuras deportivas, parques y zonas verdes, así como la mejora de los medios materiales y tecnológicos de Policía Local y Protección Civil serán algunas de las principales actuaciones que se llevarán a cabo.

Por otro lado, en materia de Educación y Cultura, el acuerdo contempla una dotación de 724.317,28 euros, entre los que destaca una partida de 100.000 euros destinada a incrementar las becas para familias.

Asimismo, la modificación presupuestaria incluye recursos para el resto de áreas municipales:

Digitalización y Nuevas Tecnologías y Archivo : 1.762.500,00 euros.

: 1.762.500,00 euros. Deportes y Sanidad : 507.202,79 euros.

: 507.202,79 euros. Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos : 1.470.664,52 euros.

: 1.470.664,52 euros. Contratación, Mayores y Bienestar Social : 140.227,19 euros.

: 140.227,19 euros. Juventud, Familia, Igualdad y Cooperación : 210.180,00 euros.

: 210.180,00 euros. Economía, Industria, Empleo, Desarrollo y Promoción Turística : 281.322,00 euros.

: 281.322,00 euros. Movilidad, Transportes, Consumo y Festejos: 3.787,30 euros.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha destacado que "este Gobierno municipal demuestra que es posible realizar un importante esfuerzo inversor sin generar deuda y, al mismo tiempo, seguir bajando los impuestos a los vecinos. Gestionar bien es precisamente eso: sanear las cuentas, destinar los recursos a mejorar la ciudad y devolver a los mostoleños sus impuestos en forma de mejores servicios e infraestructuras".

También subrayó que "con esta inversión de más de 21 millones de euros seguimos transformando Móstoles, reforzando la seguridad, mejorando nuestras calles y equipamientos y apostando por la educación, el deporte y la modernización de la ciudad. Todo ello manteniendo la deuda municipal en cero euros, porque una buena gestión permite invertir más y seguir mejorando la calidad de vida de los mostoleños".