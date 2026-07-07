Una explosión de gas obliga a desalojar un edificio en Móstoles: los vecinos pasan la noche fuera de casa

Los vecinos de un edificio de la calle Mariblanca de Móstoles han tenido que pernoctar finalmente fuera de sus casas después de que este lunes un incendio en el cuadro eléctrico del inmueble provocara una explosión de gas que ha obligado a desalojar a todos sus residentes, aunque no ha habido que lamentar heridos.

El suceso se produjo a mediodía de este lunes en un edificio situado en la calle Mariblanca 21, cuando, por causas que se están investigando, el cableado del cuadro eléctrico del edificio ha comenzado a arder, alcanzando una tubería del suministro de gas, según han señalado a EFE fuentes municipales.

A causa de la deflagración, se produjo una explosión que generó un boquete en el suelo a la entrada del edificio, por lo que los Bomberos se han visto obligados a desalojar el inmueble y confinar a los residentes de dos de las viviendas del edificio mientras se realizaba la evacuación de humos.

Posteriormente, una vez asegurada la zona, los residentes han podido ir accediendo a sus viviendas de uno en uno y acompañados por los bomberos para recoger sus pertenencias más imprescindibles, ya que, por la concentración de dióxido de carbono, no se ha permitido a los residente pernoctar en las viviendas.

Desde la tarde de ayer varios equipos de técnicos municipales están trabajando para reparar el socavón y permitir que los vecinos puedan regresar cuanto antes a sus domicilios, una vez que la situación esté totalmente controlada y no revista gravedad para los vecinos, que cuentan con suministro básico en el edificio.

Como consecuencia del incidente, varios edificios de la calle Camino de Leganés, aledaña a donde se ha producido la deflagración, sufrieron durante el día de ayer un corte del suministro de luz, aunque el edificio afectado sí que ha mantenido en todo momento el suministro eléctrico.