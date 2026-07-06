Móstoles se vuelca con el ciclismo: acogerá la Vuelta a Madrid sub-23 y estrenará equipo en 2027

Móstoles, Ciudad Europea del Deporte, se vuelca con el ciclismo. Mañana el municipio acogerá la etapa inaugural de la Vuelta a Madrid sub-23 y, a partir de la próxima temporada, contará también con un equipo ciclista de categoría élite y sub-23.

Así la ha anunciado este lunes el alcalde, Manuel Bautista, tras reunirse con el conejal de Deportes y Sanidad, Ángel Álvarez, y los integrantes y directivos del Club Deportivo Móstoles El Pelotón, que ha presentado su proyecto para la creación de un equipo ciclista de categoría élite y sub-23 que competirá en las mejores pruebas del calendario nacional en 2027.

"El equipo buscará captar el talento ciclista de la ciudad y llevar el nombre de Móstoles por toda la geografía nacional como embajador de los valores del esfuerzo, sacrificio, superación y también de formación para los jóvenes ciclistas que buscan profesionalizarse", ha insistido el regidor mostoleño.

Integrantes y directivos del nuevo equipo han presentado el proyecto esta mañana al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, junto al concejal de Deportes y Sanidad, Ángel Álvarez / Ayuntamiento de Móstoles

Al frente tendrán a Iván David Vila como director deportivo

El nuevo equipo, como parte del Club Deportivo Móstoles El Pelotón, tendrá al frente como director deportivo nacional a Iván David Vila, actual responsable del conjunto El Bicho Plataforma Central Iberum y con una dilatada trayectoria al frente de formaciones ciclistas.

El proyecto permitirá que la estructura tenga una plaza asegurada en la Copa de España élite y sub-23, la competición más importante de la categoría, con 10 pruebas por todo el territorio nacional (Galicia, Euskadi, Comunitat Valenciana, Extremadura, Andalucía...) que cuenta con emisión televisiva en directo.

La ciudad será protagonista de la etapa inaugural de la Vuelta a Madrid sub-23

Además, las mejores vueltas ciclistas por etapas del calendario transformarán parte de las fechas señaladas para el nuevo equipo, incluyendo la Vuelta a Madrid sub-23, que precisamente arrancará mañana martes en la ciudad madrileña, con una primera etapa de 101,61 kilómetros. En total, participarán en la competición 154 ciclistas de 22 equipos.

Esta primera etapa tendrá salida y meta en la avenida Iker Casillas: la salida neutralizada se realizará a las 16:25 horas, mientras que la llegada aproximada será a las 19:00 horas.

"El compromiso de Móstoles con el deporte de formación y con el ciclismo, tras la reciente celebración de la II edición del Gran Premio Ciudad de Móstoles, se reafirma ahora con la creación de un equipo ciclista que competirá en las mejores pruebas del calendario nacional en 2027", reiteran desde el Consistorio.