Móstoles tendrá un nuevo parque de bomberos para reforzar la respuesta ante emergencias: más rápido y eficaz

El ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para edificar un nuevo parque de bomberos en la ciudad, una infraestructura estratégica que permitirá una respuesta más ágil y eficaz frente a cualquier emergencia. El acuerdo se alcanzó tras la reunión celebrada el pasado jueves entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en las instalaciones de la ASEM112.

Este parque remplazará a las actuales instalaciones por un ejemplo moderno, adaptado a las necesidades actuales del servicio de emergencias y diseñado para ofrecer unas mejores condiciones tanto para la prestación de servicios como para los profesionales. Uno de los matices más importantes en torno al proyecto es su nueva ubicación, pues el hecho de estar fuera del centro urbano de Móstoles, permitirá contar con mejores conexiones viarias y facilitará una salida más rápida de los vehículos de emergencia. La ubicación contribuirá, a su vez, a incrementar la seguridad.

El futuro parque además prestará servicio a los municipios de Móstoles y a las localidades ubicadas en el eje de la A-5, reforzando la cobertura de una extensa zona del suroeste de la Comunidad de Madrid y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. Este acuerdo representa un paso muy importante para otorgarle a la ciudad y su entorno de unas instalaciones a la par de las necesidades actuales. Producto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la protección de los ciudadanos.