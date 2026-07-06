INVERSIÓN
Móstoles tendrá un nuevo parque de bomberos para reforzar la respuesta ante emergencias: más rápido y eficaz
La nueva instalación será más novedosa, se ubicará fuera del centro urbano para mejorar las conexiones y reforzar las conexiones, la seguridad y dará servicio a Móstoles y a las localidades situadas en el eje de la A-5
Alejandro López Marclay
El ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para edificar un nuevo parque de bomberos en la ciudad, una infraestructura estratégica que permitirá una respuesta más ágil y eficaz frente a cualquier emergencia. El acuerdo se alcanzó tras la reunión celebrada el pasado jueves entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en las instalaciones de la ASEM112.
Este parque remplazará a las actuales instalaciones por un ejemplo moderno, adaptado a las necesidades actuales del servicio de emergencias y diseñado para ofrecer unas mejores condiciones tanto para la prestación de servicios como para los profesionales. Uno de los matices más importantes en torno al proyecto es su nueva ubicación, pues el hecho de estar fuera del centro urbano de Móstoles, permitirá contar con mejores conexiones viarias y facilitará una salida más rápida de los vehículos de emergencia. La ubicación contribuirá, a su vez, a incrementar la seguridad.
El futuro parque además prestará servicio a los municipios de Móstoles y a las localidades ubicadas en el eje de la A-5, reforzando la cobertura de una extensa zona del suroeste de la Comunidad de Madrid y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. Este acuerdo representa un paso muy importante para otorgarle a la ciudad y su entorno de unas instalaciones a la par de las necesidades actuales. Producto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la protección de los ciudadanos.
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid