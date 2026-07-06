MUNDIAL DE FÚTBOL
Dónde ver el España - Portugal de octavos de final en Móstoles: bares y locales para ver el partido en directo
Cuarto partido de la Selección Española, y el de hoy es el rival más exigente hasta la fecha
España quiere seguir avanzando rondas en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de que en los inicios hubo dudas por el sorprendente empate a cero frente a Cabo Verde, la pasada actuación frente a Suiza (3-0) las fulminaron de golpe. Hoy, estará en frente la Portugal de Cristiano Ronaldo, que siempre es un rival peligroso, y que de hecho ya venció a los de Luis de la Fuente en la final de la UEFA Nations League en 2025, en penaltis.
La plaza de Colón volverá a abarrotarse para animar a la roja. Pocos momentos en los que el país está más unido que cuando juega la Selección Española. Los bares de todo el territorio nacional volverán a llenarse, y por ello es vital saber con tiempo a dónde dirigirnos para poder ver el partido junto a familiares y amigos sin peligro de que nos quedemos sin sitio.
En el caso del municipio madrileño de Móstoles hay diversas opciones para ver este encuentro de los octavos de final del Mundial. Y aquí vamos a repasarlas.
Nosotros tenemos que marcar el primer gol: las opciones de Móstoles para ver el partido de España
Una de las mejores opciones en Móstoles es el restaurante 'La Ciento13', ubicado en calle Cartaya número 2. Este gastrobar en pleno corazón del municipio colocó a principios del Mundial una pantalla gigante en la terraza, y así seguirá hasta el fin del campeonato.
Otra alternativa es en 'La Nave Fiestas Espaciales' (calle Juan de la Cierva, 49), un espacio en el que se celebran eventos, cumpleaños... Además, se puede reservar mesa (655 334 202)
Una tercera opción es el 'Bar El Barrio', ubicado en calle de los Hermanos Machado número 6. Este local ofrece tanto comida colombiana como española, y es una buena elección para vibrar con la Roja.
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid