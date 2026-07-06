Alerta roja en Móstoles: las reservas de sangre apenas cubren las necesidades de un día y medio

La reservas de sangre de la Comunidad de Madrid atraviesan un momento delicado. El Gobierno regional ha lanzado un llamamiento urgente para que la ciudadanía acuda a donar ante la situación de alerta roja en todos los grupos sanguíneos, con unas existencias que apenas garantizan las necesidades en urgencias, cirugías y tratamientos para un día y medio. Coincidiendo con esta campaña, una de las unidades móviles del Centro de Transfusión estará este lunes en Móstoles, donde los vecinos podrán colaborar sin necesidad de desplazarse a un hospital.

La Comunidad ha explicado que las reservas se encuentran actualmente al 35 % de su nivel óptimo, muy lejos del 88 % registrado por estas mismas fechas el pasado verano. El descenso responde, principalmente, a la reducción paulatina de las donaciones durante el mes de junio, marcada por las continuas olas de calor, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene estable y no disminuye durante el periodo estival.

Durante el verano son necesarias en torno a mil donaciones diarias para mantener reservas suficientes

Los hospitales continúan necesitando sangre cada día para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes o urgencias. Son procedimientos que no pueden aplazarse ni sustituirse por otra terapia, ya que la sangre no puede fabricarse y, además, sus distintos componentes caducan. Según recuerda la Comunidad de Madrid, durante el verano serían necesarias alrededor de 1.000 donaciones diarias para mantener unas reservas suficientes que permitan afrontar cualquier emergencia con garantías.

Los niveles de reserva de sangre de la Comunidad de Madrid se encuentran al 35 % / Comunidad de Madrid

La importancia de estas aportaciones queda reflejada en algunas de las intervenciones más complejas. Un trasplante de hígado puede requerir entre 30 y 200 unidades de sangre, e incluso alcanzar las 250 en los casos de mayor gravedad. Solo para este tipo de operaciones pueden llegar a utilizarse hasta 38.000 unidades al año en la región.

Para facilitar las donaciones, la Comunidad de Madrid dispone de una red formada por 30 hospitales, además del Centro de Transfusión, situado en el barrio de Valdebernardo, la sala permanente de Cruz Roja, en la calle Juan Montalvo, y las unidades móviles que recorren diariamente distintos municipios madrileños.

Precisamente una de ellas prestará servicio este lunes en Móstoles, en la Avenida Constitución, 74, entre las 17:00 y las 21:00 horas. Las otras dos se encuentran hoy en Pinto y en San Sebastián de los Reyes.

Los horarios y ubicaciones de estos puntos pueden consultarse a través de este enlace.