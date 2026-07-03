Piden eliminar el carril Bus-VAO de la A-5 al considerar que provoca atascos en Móstoles donde antes no los había

Manuel Bautista (PP), el alcalde de Móstoles ha remitido una nueva carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, para reiterarle que elimine el carril Bus-VAO habilitado en la vía de servicio de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón, ya que "genera atascos donde antes no había".

En la misiva, a la que EFE ha podido acceder, el alcalde mostoleño recuerdo que el ayuntamiento de Móstoles ya "advirtió de que la ubicación elegida para este carril provocaría importantes problemas de circulación", por lo que ha insistido en su petición de que lo elimine de su ubicación actual,

Aunque el regidor Mostoleño reconoce que la implantación de un carril reservado cubría una carencia derivada de las obras de soterramiento de la A-5, enfatiza que fue el Ministerio "quien decidió su ubicación y configuración definitiva, ignorando las advertencias realizadas por el ayuntamiento de Móstoles". Además, asegura que el carril reservado, "permanece prácticamente vacío durante buena parte del día, al ser utilizado por un número muy reducido de autobuses". La misiva continúa destacando las evidencias acumuladas y exigiendo una rectificación por parte del ministro. Al final, solicitó formalmente la eliminación del actual carril "adoptando una alternativa, que permita contabilizar el desarrollo de las obras con una gestión más eficiente del tráfico y un menor impacto para los ciudadanos".

Bautista ha reivindicado a los vecinos de la comunidad mostoleña en el último tramo de la misiva, pues, los locatarios "no pueden seguir siendo quienes paguen las consecuencias de una ubicación errónea que ha demostrado no cumplir los objetivos para los que fue implantada", señalando que queda a la espera de la respuesta del Ministerio.