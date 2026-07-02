Móstoles aprueba un nuevo edificio de 21 viviendas en la calle Simón Hernández y gana más zonas verdes

El último pleno municipal de Móstoles aprobó el llamado Plan Especial de Mejora Urbana que determina a la parcela situada en la calle Simón Hernández 41, el cambio de calificación industrial a una zona que estaba consolidada como residencial. De este modo, el nuevo Plan Especial incluye la viabilidad de una propuesta, propuesta como un anteproyecto, en el que plantea un edificio residencial con 21 viviendas y 29 plazas de aparcamiento.

Nuevos espacios verdes

La suma total de suelo destinado a viviendas será de 573,83 m2 y la edificación se desarrollará en tipología multifamiliar, prmitiendo utilizar la planta baja y bajo rasante, para aparcamientos. Asimismo, la aprobación de este novedoso Plan Especial permitirá adquirir nuevas zonas verdes (sumando hasta 279,15 m2 nuevos) que se sumarán a la parcela ya existente en la calle Mallorca. Por otro lado, se regularizarán también las alienaciones de la manzana, cediendo una superficio para viario (105,66 m2).

Mayor concentración residencial en el PAU-4

La nueva promoción de viviendas se suma a la anunciada hace unos meses en el PAU-4 por la promotora IKassa Cassia a escasos metros del Parque Nelson Mandela. En total, el proyecto contará con 44 domicilios nuevos que se desarrollarán durante los próximos años hasta la finalización de las mismas, la cual está prevista para en 2028.

Serán 44 viviendas unifamiliares de tres a cuatro dormitorios. Además, tendrán dos plazas de aparcamiento y jardín privado. Desarrollado en régimen de Cooperativa, las viviendas contarán con espacios luminosos y además distribución. Los promotores confirman que estará orientado a la comodidad, y a la calidad de vida, con viviendas adaptadas a la forma de vida, con la intención de combinar funcionalidad diseño y bienestar en cada detalle.