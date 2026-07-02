VIVIENDA
Móstoles aprueba un nuevo edificio de 21 viviendas en la calle Simón Hernández y gana más zonas verdes
El Plan Especial de Mejora Urbana, plantea un edificio residencial con 21 viviendas y 29 plazas de aparcamiento
Alejandro López Marclay
El último pleno municipal de Móstoles aprobó el llamado Plan Especial de Mejora Urbana que determina a la parcela situada en la calle Simón Hernández 41, el cambio de calificación industrial a una zona que estaba consolidada como residencial. De este modo, el nuevo Plan Especial incluye la viabilidad de una propuesta, propuesta como un anteproyecto, en el que plantea un edificio residencial con 21 viviendas y 29 plazas de aparcamiento.
Nuevos espacios verdes
La suma total de suelo destinado a viviendas será de 573,83 m2 y la edificación se desarrollará en tipología multifamiliar, prmitiendo utilizar la planta baja y bajo rasante, para aparcamientos. Asimismo, la aprobación de este novedoso Plan Especial permitirá adquirir nuevas zonas verdes (sumando hasta 279,15 m2 nuevos) que se sumarán a la parcela ya existente en la calle Mallorca. Por otro lado, se regularizarán también las alienaciones de la manzana, cediendo una superficio para viario (105,66 m2).
Mayor concentración residencial en el PAU-4
La nueva promoción de viviendas se suma a la anunciada hace unos meses en el PAU-4 por la promotora IKassa Cassia a escasos metros del Parque Nelson Mandela. En total, el proyecto contará con 44 domicilios nuevos que se desarrollarán durante los próximos años hasta la finalización de las mismas, la cual está prevista para en 2028.
Serán 44 viviendas unifamiliares de tres a cuatro dormitorios. Además, tendrán dos plazas de aparcamiento y jardín privado. Desarrollado en régimen de Cooperativa, las viviendas contarán con espacios luminosos y además distribución. Los promotores confirman que estará orientado a la comodidad, y a la calidad de vida, con viviendas adaptadas a la forma de vida, con la intención de combinar funcionalidad diseño y bienestar en cada detalle.
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- Qué fue de Teresa Viejo, la periodista pionera que fue directora de 'Interviú' y acabó desencantada con su profesión