Móstoles registra el menor número de parados en 20 años tras cerrar junio con 9.018 desempleados

El empleo continúa mejorando en la localidad de Móstoles, cerrando el mes de junio con 9.018 personas sin trabajo, lo que supone 84 parados menos que el pasado mes de mayo, siendo este el mejor dato registrado en las dos últimas décadas.

Hace veinte años, el municipio contabilizaba 9.469 personas desempleadas -451 desempleados menos en la actualidad-, una cifra superior muy superior pese al crecimiento demográfico experimentado por la ciudad madrileña durante este periodo.

Datos según género y sectores

Analizando más a fondo los datos, se sigue evidenciando una brecha de género en las cifras de desempleo, con 5.402 dos mujeres paradas frente a 3.616 hombres. En relación a sectores por actividad, el sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 7.137 desempleados, muy por delante de otros sectores como la construcción, que registra 686; o la industria, que suma 549 desempleados. El sector agrícola contabiliza 69 desempleados.

Desde el Consistorio Municipal celebran los nuevos datos extraídos de la Oficina de Empleo local, siendo estos un indicativo de la buena salud que goza el municipio madrileño en términos laborales. Una situación en la que se aprecia un panorama laboral estable y en pleno desarrollo.