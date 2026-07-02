El programa 'Sal para el Verano' de Móstoles acerca a los adolescentes a Aquopolis, Parque Warner y otros destinos

El programa de verano ofrecido por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Juventud, Familia, Igualdad y Cooperación, ha dado comienzo con el Minicampamento, una propuesta con la que decenas de jóvenes de entre 12 y 17 años han disfrutado de tres jornadas de convivencia y actividades en la playa de Calarreona, en Águilas (Murcia), coincidiendo con el final del curso escolar.

Durante la estancia, los participantes han ejecutado diversas actividades acuáticas como kayak, vela, surf y paddle surf, además de juegos en la playa y dinámicas de grupo y actividades nocturnas. Tras esta primera actividad, la programación de verano continuará con nuevas propuestas dirigidas a ofrecer a los adolescentes de la ciudad alternativas de ocio durante las vacaciones.

Del 6 al 17 de julio se celebrará el Campamento Multiaventura, que tendrá lugar en la Sierra de Madrid. Los participantes podrán disfrutar de actividades de orientación, escalada, circuitos de cuerdas, senderismo, tirolina, rápel, rutas de naturaleza, piragua y otras experiencias orientadas a potenciar el trabajo en equipo, la autonomía personal y el respeto por los entornos naturales.La programación continúa del 20 al 31 de julio con el Campamento Náutico, que se desarrollará también en Águilas (Murcia). Durante esta instancia, los jóvenes practicarán diferentes modalidades deportivas acuáticas como kayak, vela, piragua y windsurf, además de participar en actividades de animación y convivencia.

Programa "Sal para el Verano"

La oferta estival se completa con el programa "Sal para el Verano", una iniciativa de ocio diario que permitirá a los adolescentes disfrutar de excursiones organizadas a algunos de los principales espacios recreativos de la región. Este programa se desarrollará en cinco turnos semanales: del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio. A lo largo de cada semana, los participantes realizarán visitas a Aquopolis, el Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Aventura Amazonia y el Área Recreativa de Riosequillo.