Móstoles arranca su programación de Verbena de verano con tributos musicales y espectáculos infantiles

La programación de Verbena, organizada por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, para los fines de semana de los meses de verano, arranca este primer fin de semana de julio.

Los espectáculos de Verbena para el público general se llevarán a cabo en tres espacio diferentes de la ciudad, durante las noches de julio y agosto, desde las 21:30 horas: en la Plaza de la Cultura, en Parque Coimbra y, este año, como novedad, también en el Parque Los Rosales ,El espectáculo que abrirá la temporada de Verbena 2026 tendrá lugar el viernes 3 de julio, con la actuación de "Los Jimenos Band" que rendirán un tributo a los más grandes de la música, en los exteriores de la Junta de Distrito 5, de Parque Coimbra-Guadarrama.

A éste, le seguirá el sábado 4 de julio, en la Plaza de la Cultura, el homenaje a Camilo Sesto, uno de los clásicos del panorama español y la música melódica de los años 70 y 80. Y en el parque Los Rosales, también el sábado, un tributo al grupo Fito&Fitipaldis, bajo el título "Sueños Locos".

Mientras que el domingo 5 de julio tendrá lugar en la Plaza de la Cultura el espectáculo músical de una banda tributo de nombre Six Pistols, en honor a la mítica banda de Punk británica Sex Pistols. La programación se completa los fines de semana sucesivos con otros tributos a Joaquín Sabina, Isabel Pantoja, Mocedades, Elvis Presley o a Manolo Escobar y con espectáculos de danza, ballet, orquestas y bandas. Incluyendo ritmos flamencos, boleros, latinos, swing, entre otros.

Verbena Infantil

La temporada también mantendra eventos para el público infantil, abriendo el domingo 5 de julio con el espectáculo "Maricastaña", en el Teatro de Títeres del Parque Finca Liana, a las 11:00 horas. Despúes le siguen diversas puestas en escena el resto de domingos de julio: 12, 19 y 16, y los domingos de agosto 2, 9, 16 y 23. Por último la magia cómica de Pablo Superstar con su show "Aakarsshak" dará comienzo el día 10 a la programación infantil que tendra lugar en la Plaza del Sol, todos los viernes de julio y agosto, a las 21:30 horas.