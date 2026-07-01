Persecución a 180 km/h por Madrid tras robar un bar en Móstoles: dos detenidos y un policía herido

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad española y marroquí, de 39 y 50 años, respectivamente, por robar con fuerza en el interior de un bar en Móstoles durante la madrugada del martes y huir del lugar en un coche robado con el que, además, protagonizaron una persecución policial que terminó en la zona madrileña de O'Donell, donde los ladrones colisionaron a gran velocidad contra un guardarraíl. Un agente resultó herido tras la colisión del coche patrulla contra el vehículo accidentado, según informa Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes, sobre las 3:30 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de un robo con fuerza en un bar de la calle Dalia, en Móstoles. Tras el hurto, los sospechosos huyeron en un coche robado por la carretera M-45.

Máxima tensión en una persecución policial a 180 km/h

Acto seguido, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional consiguió localizar a los sospechosos, y se inició lo que inicialmente fue un seguimiento discreto, hasta más tarde se incorporaron más efectivos, pero las medidas cautelares no resultaron tan efectivas como se pretendía, alertando a los sospechosos de la presencia policial, por lo que aumentaron la marcha y se desviaron por la A-3. Esta situación provocó una persecución policial a gran velocidad.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en la avenida del Campus Sur, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Se trata de una zona con velocidad restringida a 30 kilómetros por hora (km/h). Sin embargo, el vehículo sospechoso circulaba a unos 180 km/h y trató de embestir a un indicativo policial que evitó la colisión invadiendo la acera.

Los sospechosos colisionan y un agente de policía resulta herido

A continuación, los individuos prosiguieron su huida por la A-3 en dirección Valencia, haciendo un cambio de sentido a la altura de O´Donell para continuar por la M-23. Fue en ese momento, cuando los sospechosos intentaban hacer un cambio de sentido hacia la M-30, el conductor del vehículo intentó evitar a otro coche y perdió el control, chocando fuertemente contra un guardarraíl.

En el incidente se vio involucrado un coche patrulla de la Policía Nacional, que no pudo evitar colisionar contra el vehículo accidentado. A causa de este golpe, un agente de policía resultó herido, según informan desde el cuerpo de seguridad del Estado.

La Policía Nacional reduce a los sospechosos y se produce el arresto

Tras el accidente, los ocupantes del vehículo salieron del coche y trataron de huir a la carretera por la zona, pero fueron rápidamente interceptados por los agentes. Durante este encuentro, se produjeron fuertes forcejeos entre los sospechosos y los agentes, aunque finalmente consiguieron arrestarles.

Ahora, los sospechosos se enfrentan a las acusaciones por delitos contra la seguridad vial y robo con violencia. Además, entre sus pertenencias, los sospechosos poseían una navaja, una maza, tres destornilladores y una mochila con guantes. El conductor del vehículo robado también carecía de permiso de circulación.