Punto de recogida de alimentos y materiales para apoyar al pueblo venezolano en Móstoles: ubicación y horario para ir a donar

El número de fallecidos sigue ascendiendo en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que tuvieron lugar el pasado 24 de junio. El Gobierno actualizó recientemente las cifras: 1.450 fallecidos y 3.150 heridos.

En momentos tan críticos como este para el país vinotinto, es momento de que el resto del mundo se vuelque con esta nación y sus habitantes. Son más de 2.700 socorristas los que se han desplazado de diferentes países para ayudar. Cualquier colaboración con ellos es más que vital. En nuestro país son cientos de puntos los que se han establecido para ayudar donando materiales y alimentos. Es momento de ser más solidarios y humanos que nunca.

En la capital, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 210.408 venezolanos. Todos ellos se han agrupado para organizar diferentes puestos para enviar todo lo necesario a sus compatriotas. Porque son muchos los que necesitan esa ayuda. Y otros tantos siguen desaparecidos. En la distancia, a unos 7.000 kilómetros, los que se encuentran la capital española, sufren igual este desastre natural, con la misma o mayor incertidumbre.

Punto de recogida de alimentos y materiales en Móstoles

El mayor punto de ayuda actual en el municipio de Móstoles es 'La Fábrica del Arroz', en calle Independencia 5. El horario de recogida de donaciones es de martes a viernes de 10 a 16 horas. "Juntos podemos ayudar. Nos unimos para apoyar a las familias afectadas por los terremetos en Venezuela", explican desde este negocio. Aquí están recogiendo alimentos no perecederos, leche infantil y productos para bebés, medicamentos y material de primeros auxilios, productos de higiene personal, mantas y ropa, linternas y pilas. Cualquier ayuda es necesaria.

Desde este local de 'La Fábrica del Arroz' estarán hasta el viernes recogiendo alimentos y materiales.

En Madrid capital uno de los principales centros de donación ha estado ubicado en Sambil Madrid, en la planta 0 del centro comercial. Durante el pasado fin de semana fueron miles y miles las personas que se desplazaron hasta aquí para donar alimentos y material. De hecho, fue tal la acogida de los diferentes vecinos de Madrid, que ayer domingo no pudieron acoger más ayudas, ya que ocuparon toda la capacidad de acogida de material. La ayuda será enviada a Venezuela a través de Toneladas de Alegría y posteriormente distribuida por la Fundación Bandazul, según ha informado la organización.

Canales de información para ciudadanos y familiares

La Embajada de Venezuela en Madrid y los consulados del país en España han activado sus canales de atención para ciudadanos que necesiten información o ayuda para localizar familiares. La Embajada, según han explicado, tiene sus puertas abiertas para aquellos venezolanos que estén en una situación crítica ante la falta de información de su entorno más cercano. Los teléfonos facilitados son el +34 915 981 200, de la Embajada de Venezuela en España, y el +34 650 817 137, del Consulado de Venezuela en Madrid.