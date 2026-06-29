Así está afectando la huelga de Renfe de este lunes a los vecinos de Móstoles: 75 % de servicio regular en horas punta

Este lunes 29 de junio, los vecinos de Móstoles se verán afectados por la huelga de Renfe convocada por el Sindicato Ferroviario (SF). Este parón significará la interrupción de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías, incluida la línea C5 que da servicio a Móstoles, con las estaciones de Móstoles-El Soto y Móstoles Central.

La línea C5 reduce su servicio a la mitad

La huelga no significa el suspenso total de los servicios de cercanías en el área metropolitana madrileña. Aunque los trenes han reducido su servicio a la mitad durante este día, la línea C5 que da servicio a Móstoles ofrece un 75% de servicio regular durante las horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas). No obstante, la reducción es considerable dada la alta demanda del servicio y la imagen de estaciones y trenes repleta de usuarios podrá ser normal a lo largo de la jornada.

Por otro lado, Renfe ha dejado activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual. Mientras, se han programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados.

Próxima jornada de huelga en julio

Este lunes 29 será la primera de las dos huelgas de 24 horas que se van a producir en Renfe, y la jornada se volverá a repetir el próximo miércoles 15 de julio, coincidiendo con las fechas en las que se da inicio a muchos periodos vacacionales para muchos trabajadores.

El origen de este conflicto laboral se encuentra en el desacuerdo producido sobre el futuro de Renfe Mercancías. El Sindicato Ferroviario (SF) acusa a la empresa de cometer un “abandono premeditado” del servicio y se opone a la creación de una sociedad mixta con la compañía privada dedicada a la carga ferroviaria en la Península Ibérica, Medway, perteneciente al grupo MSC.

Reclamaciones de la plantilla

Desde el sindicato aseguran que se están vulnerando las garantías socio-laborales de la plantilla en este proceso de restructuración estratégico para Renfe Mercancías. Entre los principales agravios que denuncian la organización de trabajadores, se encuentra la reciente licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, una tarea que antes desempeñaba el propio personal de la rama de Renfe Mercancías; y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda del Ebro.