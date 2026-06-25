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SUCESO

Tres atracadores asaltan una tienda en Móstoles y se llevan oro y dinero en efectivo: amenazaron con mazas y una pistola

Llegaron, incluso, a golpear al gerente del local, que resultó leve con alguna herida

La Policía Nacional investiga el caso

La Policía Nacional investiga el caso / POLICÍA NACIONAL

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La localidad madrileña de Móstoles sigue con el miedo en el cuerpo después del robo que tuvo lugar a las 18:57 del pasado martes en una tienda 'Cash Converters'. Fueron tres personas las que accedieron al local para escapar posteriormente con piezas de oro y dinero en efectivo.

Los tres individuos asaltaron el local de compra-venta de productos de segunda mano con diversas mazas y una pistola, aunque esta última se desconoce si era real o de simulación.

Tras la llegada al negocio, golpearon una vitrina mientras amenazaron a los allí presentes. Golpearon, incluso, al gerente del local. Así lo aseguran diversas fuentes que están investigando el caso. Posteriormente, se subieron a un vehículo —Audi A4— y huyeron rápidamente.

El caso está siendo investigado por el Grupo Judicial de la comisaría de Móstoles.

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Este robo tiene lugar en un momento en el que, precisamente, la Policía Nacional ha dado un duro golpe a atracadores de este tipo en Madrid, con la reciente detención de diez personas pertenecientes a la llamada 'banda del Vaticano'. Aunque se descarta la relación del suceso ocurrido en la localidad mostoleña con dicha banda. Las investigaciones continúan.

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