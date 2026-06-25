Tres atracadores asaltan una tienda en Móstoles y se llevan oro y dinero en efectivo: amenazaron con mazas y una pistola

La localidad madrileña de Móstoles sigue con el miedo en el cuerpo después del robo que tuvo lugar a las 18:57 del pasado martes en una tienda 'Cash Converters'. Fueron tres personas las que accedieron al local para escapar posteriormente con piezas de oro y dinero en efectivo.

Los tres individuos asaltaron el local de compra-venta de productos de segunda mano con diversas mazas y una pistola, aunque esta última se desconoce si era real o de simulación.

Tras la llegada al negocio, golpearon una vitrina mientras amenazaron a los allí presentes. Golpearon, incluso, al gerente del local. Así lo aseguran diversas fuentes que están investigando el caso. Posteriormente, se subieron a un vehículo —Audi A4— y huyeron rápidamente.

El caso está siendo investigado por el Grupo Judicial de la comisaría de Móstoles.

Este robo tiene lugar en un momento en el que, precisamente, la Policía Nacional ha dado un duro golpe a atracadores de este tipo en Madrid, con la reciente detención de diez personas pertenecientes a la llamada 'banda del Vaticano'. Aunque se descarta la relación del suceso ocurrido en la localidad mostoleña con dicha banda. Las investigaciones continúan.