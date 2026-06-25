Buenas noticias para los vecinos de Móstoles: avance de la Autopista Madrileña del Suroeste, que aliviará el tráfico del municipio

La futura Autopista Madrileña del Suroeste ha dado un paso de gigante recientemente, con la adjudicación del contrato para su estudio de viabilidad técnica. La nueva carretera, con una longitud prevista de más de 41 kilómetros, conectará las carreteras M-503 y M-407 y reforzará las comunicaciones entre el oeste y el sur, facilitando la conexión con grandes ejes como la A-5, la A-6 y la A-4. Pasará por nueve municipios:

Valdemorillo

Villanueva de la Cañada

Brunete

Sevilla la Nueva

Navalcarnero

El Álamo

Batres

Serranillos del Valle

Griñón

Mejorará las conexiones de más de 100.000 vecinos

Y, a pesar de que no pasará directamente por Móstoles, su construcción traerá consecuencias directas al municipio, ya que logrará aliviar el tráfico gracias a la conexión que quieren llevar a cabo entre los ejes de la A-5, A-4 y A-6. Mejorará el tráfico por carretera con entrada y salida no solo en Móstoles; también lo hará en Alcorcón, Arroyomolinos y Fuenlabrada, ya que muchos de los turismos que antes circulaban por ahí podrán hacerlo en otras vías como la A-5. Desde la Comunidad de Madrid calculan que la nueva carretera mejorará las conexiones y movilidad de "más de 100.000 vecinos de la región".

"El corredor permitirá mejorar la conexión entre estas localidades y su enlace con las principales arterias de la red regional", afirman desde el Gobierno regional.

El proyecto ha sido adjudicado a Typsa por 2,8 millones de euros. "Es un documento clave para definir las características de la infraestructura y evaluar su adecuación antes de avanzar en las siguientes fases de desarrollo del proyecto", han explicado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La propuesta de adjudicación corresponde al contrato para la elaboración del estudio de viabilidad técnica, un documento clave para definir las características de la infraestructura y evaluar su adecuación antes de avanzar en las siguientes fases de desarrollo del proyecto.

Incluida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, la infraestructura busca reducir tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad viaria y favorecer la cohesión y el desarrollo económico del suroeste madrileño. La previsión de la Administración regional estima una intensidad media diaria de entre 10.000 y 17.000 vehículos, según el tramo. Esta actuación se enmarca en los proyectos recogidos en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red de carreteras, al que se destinarán 234,5 millones de euros en este 2026.