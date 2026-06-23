EVENTOS
Vuelven las verbenas a Móstoles: del 3 de julio al 30 de agosto se celebrarán 28 actuaciones, diez más que en 2025
Además de los eventos enfocados para adultos, el Ayuntamiento ha organizado verbenas para los más pequeños
Juan Luis Martín
El verano ya ha llegado a nuestras vidas y desde el Ayuntamiento de Móstoles ya han puesto en marcha sus verbenas, que volverán a llevar la alegría y encanto al municipio durante la temporada estival.
Como novedad, este año, para la programación de Verbena, dirigida al público adulto, se incorporará el Parque Los Rosales, en el Distrito Norte-Universidad, a los escenarios habituales de la Plaza de la Cultura y de Parque Coimbra, comenzando los espectáculos a las 21:30 horas.
Consulta toda la programación de las verbenas de Móstoles al completo
Los eventos artísticos y musicales tendrán lugar las noches de verano desde el 3 de julio hasta el 30 de agosto, los sábados y domingos de julio y agosto, en la Plaza de la Cultura; los sábados de julio y el primer sábado de agosto, en el Parque Los Rosales, y los viernes de julio, en Parque Coimbra, en los exteriores de la Junta de Distrito, calle Cedros, 71.
El Ayuntamiento de Móstoles amplía el programa veraniego de Verbena con un total de 28 actuaciones, diez más que la edición anterior, entre las que destacarán importantes tributos musicales, a grandes grupos y artistas nacionales e internacionales como a Fito & Fitipaldis, a Sabina, a Isabel Pantoja, a Mocedades, a Elvis o versiones de Six Pistols y homenajes a Camilo Sexto y la música melódica en España de los años 70 y 80 o a Manolo Escobar. También, habrá espectáculos de ballet, danzas, bailes flamencos, latinos o de otras influencias como bollywood, ritmos mexicanos, de swing, piano, boleros o de folclore irlandés, entre otros.
En el documento situado abajo puedes consultar toda la programación al completo de las verbenas:
Programación completa Verbena 2026 en MóstolesProgramación completa Verbena 2026 en Móstoles
Y los más pequeños también tendrán sus propias actividades
Para el público infantil y familiar el Ayuntamiento de Móstoles también ha programado 16 propuestas culturales, durante los meses de julio y agosto, con actividades y actuaciones de circo, magia y humor, los viernes en la Plaza del Sol del PAU-4, y los domingos por la mañana, a las 11:00 h, en el Teatro de Títeres del Parque Finca Liana con divertidas puestas en escena de la mano de estos entrañables personajes de trapo. Consulta toda la programación:
Verbena infantil en Móstoles: consulta la programaciónVerbena infantil en Móstoles: consulta la programación
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