Summer Fest 2026: Cortes de tráfico en Móstoles y dispositivo especial de movilidad

Móstoles se prepara para inaugurar Summer Fest 2026, que se festejará los días 20, 21, 27 y 28 de junio. No obstante, pese a la expectativa generada por nombres como Manuel Turizo en los carteles, los residentes de la localidad mostoleña han demostrado gran preocupación por la aglomeración de gente que se genera en la zona. Debido a esto, el ayuntamiento ha dispuesto un plan para intentar facilitar el acceso al municipio para los vecinos durante la festividad, garantizando así la seguridad y los desplazamientos.

Con el objetivo de asegurar el descanso de los vecinos y agilizar la movilidad en la zona se limitará la circulación vehicular en zonas de El Soto, Azorín-San Fernando y las Cárcavas, permitiéndose única y exclusivamente el acceso a residentes y usuarios de servicios. Asimismo durante los días de celebración del Summer Fest se habilitarán 21 puntos de control y restricción de tráfico en los accesos, exceptuando residentes y servicios.

Cierres viales y cambios en la red de transporte público

Los cortes de tráfico se aplicarán el viernes 20 de junio, de 16:00 a 03:00; El sábado 21 de junio de 16:00 a 00:00; el viernes 27 de junio, de 16:00 a 03:00; y el sábado 28 de junio, de 16:00 a 00:00. Asimismo desde el ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público para acceder al recinto y evitar así desplazamientos en vehículo privado.

Para concurrir al festival de música se podrá acudir en tren a través de la línea C-5 de Cercanías con parada directa a Móstoles-El Soto. También están disponibles las estaciones de Pradillo y Universidad Rey Juan Carlos de la línea 12 de metro. Asimismo, las líneas de autobuses interurbanos L-522 (Madrid-Cuatro Vientos - Móstoles) con parada en la calle Granada y glorieta Héroes de la libertad o L-524 (Madrid- cuatro vientos - Móstoles) con parada en la calle abogados de Atocha y glorieta Héroes de la libertad.

Para aquellos que deseen desplazarse por carretera, habrá servicio de taxi en las proximidades de los accesos al recinto. Asimismo, los que acudan en vehículo privado podrán estacionar zonas habilitadas alrededor del recinto como son la estación de Renfe de Móstoles-El Soto, los aparcamientos del Recinto Ferial y el estacionamiento de la calle Granada.