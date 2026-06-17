Buscan a tres individuos que apuñalaron a dos jóvenes en Móstoles para robarles sus teléfonos

La Policía Nacional se encuentra en búsqueda de tres individuos que el pasado 13 de junio supuestamente apuñalaron a otros dos en la localidad de Móstoles, después de intentar sustraer sus teléfonos. Tuvo lugar en concreto en las pistas deportivas del parque Rubias y verdes de la localidad mostoleña. Todo se inició cuando los tres agresores sacaron a relucir las armas blancas en posesión tras la oposición de sus víctimas a entregar sus dispositivos, según han confirmado a la agencia EFE fuentes policiales.

Tras un forcejeo con los delincuentes, los afectados resultaron heridos por cortes en brazos y piernas. Posteriormente, los agredidos comenzaron su huida por las calles de Enrique Granados y de Espronceda, en dirección a un inmueble de la avenida Portugal, donde una de las víctimas reside, logrando refugiarse en el portal hasta la llegada de la Policía. Según ha explicado la agencia EFE, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados alrededor de las 20:00 horas en el número 12 de la avenida de Portugal ante la presencia de dos personas heridas por arma blanca.

La Policía Nacional tuvo que aplicar hasta tres torniquetes a uno de los heridos

Al momento de llegar, los agentes se encontraron a uno de los agredidos con una hemorragia arterial a la altura del gemelo derecho, por lo que los comisionados de la Policía Nacional actuaron con urgencia y aplicaron hasta tres torniquetes, resultando ser un acto fundamental para salvar la vida de la víctima antes de ser trasladado al hospital por el Summa 112.

El segundo herido presentaba una cuchillada en cuádriceps y un corte abierto en su mano izquierda, siendo también asistido por los agentes en la espera de los servicios de emergencia, que en su llegada trasladaron a ambos heridos al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Agentes de la Unidad de Policía Judicial de Móstoles se están encargando de la investigación de los hechos con el fin de localizar e identificar a los tres agresores, que huyeron por las inmediaciones de la estación de Cercanías de Móstoles Central.

Y no es el único suceso reciente en la localidad de Móstoles. Ya el pasado 24 de mayo la Policía Nacional detuvo a dos varones por su participación en un suceso en la misma zona en la que otros dos hombres resultaron heridos de gravedad, uno de ellos por arma blanca, que también tuvieron que ser trasladados al hospital.