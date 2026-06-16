CD Móstoles: Víctor González mantendrá su posición como entrenador del primer equipo en la temporada 2026/2027

El CD Móstoles URJC ha confirmado la continuidad de Víctor González como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27, una decisión con la que la entidad apuesta por dar estabilidad al equipo tras los turbulentos cambios registrados en el banquillo durante la campaña pasada.

La reciente temporada del equipo mostoleño ha visto luces y sombras en su recorrido. El CD Móstoles URJC llegó a encabezar la clasificación del grupo 7 de tercera RFEF durante algunas jornadas. No obstante, se vio envuelta un decaimiento gradual debido a la despedida de su máximo goleador Víctor Sánchez. Tras esto, a principios del mes de abril los mostoleños acumularon 7 de 27 puntos posibles, siendo este el motivo de la destitución de Gonzalo Oñega para su posterior relevo por Víctor González como entrenador del primer equipo.

La difícil racha del equipo no cedió la victoria, aun con Víctor González en el banquillo del club. De hecho, en la suma de los puntajes los resultados dieron unos escasos 2 puntos de 15 posibles. Esta suma dio como resultado que el equipo quedara fuera de los playoffs de ascenso, posición en la que habían estado desde inicio de temporada. Tras un período de reflexión después de terminar el curso, el equipo tomó la decisión de ratificar a su actual técnico. De este modo, seguirá liderando el proyecto deportivo la próxima campaña.

En un comunicado oficial, el club destacó varios de los motivos que han llevado a renovar su confianza en el entrenador. Entre ellos, destacaron su conocimiento de la entidad, el compromiso que mantiene con los valores del equipo, la capacidad de trabajo que demuestra a la par de visión deportiva. el club asevera que estos aspectos fueron determinantes para depositar su confianza otra vez en Víctor González.

La entidad Mostoleña afirma que esta decisión encaja de forma precisa en la estrategia de crecimiento que vienen desarrollando los últimos años. Destacando que la continuidad del entrenador supone una adquisición que va a nutrir al equipo con profesionalidad, liderazgo y dedicación.