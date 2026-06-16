El Ayuntamiento de Móstoles reabre las inscripciones para una plaza de Abogado: requisitos y cómo inscribirse

Nueva oportunidad para quienes buscan trabajar como abogado en la Administración pública. El Ayuntamiento de Móstoles ha abierto un nuevo plazo de inscripción para participar en el proceso selectivo de una plaza de Abogado de su personal laboral fijo, una convocatoria incluida en la Oferta de Empleo Público de 2021 y que vuelve a admitir aspirantes.

El nuevo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 6 de julio de 2026, por lo que los interesados disponen de varias semanas para completar la solicitud y presentar la documentación requerida a través de la plataforma municipal habilitada para este procedimiento. La reapertura llega después de que se publicara una rectificación de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del Estado que abrió un nuevo periodo de presentación de instancias.

Estos son los requisitos para poder presentarse a la plaza de Abogado del Ayuntamiento de Móstoles

Entre los requisitos académicos para poder presentarse al proceso se encuentra estar en posesión del título universitario de Grado en Derecho junto con el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, o contar con el título de Licenciatura en Derecho o una titulación equivalente. En el caso de estudios obtenidos en el extranjero, será necesario acreditar su correspondiente homologación o convalidación.

Además de la titulación universitaria, las bases establecen otros requisitos específicos relacionados con el perfil del puesto. Los aspirantes deberán acreditar una experiencia profesional mínima de un año en la misma o similar categoría dentro de recursos especializados de atención a mujeres y/o menores víctimas de violencia de género. También será necesario haber recibido o impartido, la menos, 100 horas de formación especializada en materia de violencia de género.

Con este nuevo plazo, las personas que ya se hubieran inscrito y hayan visto incrementados sus méritos podrán comunicarlo mediante una instancia general. Para consultar todas las bases, puedes acceder a través de este enlace.

Para formalizar la participación en el proceso será necesario abonar una tasa de 30,43 euros en concepto de derechos de examen, salvo en aquellos supuestos en los que la persona aspirante pueda acogerse a alguna de las exenciones previstas en las bases generales de la convocatoria.

El Ayuntamiento de Móstoles mantiene disponible toda la documentación relativa al proceso, incluidas las bases modificadas y las instrucciones específicas para este nuevo plazo de presentación de solicitudes. Además, los candidatos pueden resolver dudas a través del correo electrónico rlaborales@mostoles.es o mediante el teléfono 916 647 542, disponible de lunes a viernes en horario de 12:00 a 14:30 horas.