El Conservatorio de Móstoles, clave musical del sur de Madrid, recibe 850.000 euros de financiación

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles para la financiación del Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter, una medida que destinará 850.000 euros durante este año.

La aportación económica realizada por el Ejecutivo regional permitirá sufragar los gastos necesarios para el funcionamiento del centro, incluyendo los costes del personal docente y no docente, así como otros gastos habituales vinculados a la apertura y mantenimiento de las instalaciones.

Un centro con cerca de medio millar de alumnos

Durante el curso académico 2025/26, el Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter ha impartido formación a 441 alumnos. Del total de estudiantes matriculados, 214 cursan enseñanzas elementales y 227 enseñanzas profesionales.

El acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles se mantiene en vigor desde hace más de dos décadas, lo que permite garantizar la continuidad de la actividad formativa de este centro público dedicado a las enseñanzas musicales.

Quince especialidades instrumentales

El Conservatorio Rodolfo Halffter ofrece enseñanzas Elementales y Profesionales en 15 especialidades instrumentales: clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, violín, viola y violonchelo.

Estas enseñanzas están orientadas a proporcionar una formación sólida y cualificada tanto en la técnica de los distintos instrumentos como en los conocimientos históricos, artísticos, estéticos y expresivos de la música, con la principal finalidad de preparar a los alumnos para el ejercicio profesional.

Más de 6.000 estudiantes de Música y Danza en la región

Actualmente, más de 6.000 alumnos cursan enseñanzas artísticas de Música y Danza en los 14 conservatorios de titularidad autonómica y en los tres conservatorios de titularidad municipal de la Comunidad de Madrid, ubicados en Móstoles, Alcorcón y Leganés.

Para acceder a estas enseñanzas es necesario superar la correspondiente prueba de acceso. Las titulaciones de enseñanzas elementales tienen una duración de cuatro años, mientras que las profesionales se extienden durante seis años.