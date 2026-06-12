Plan de asfaltado en Pozuelo de Alarcón: estas son las 28 calles y carreteras que se renovarán este 2026

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha presentado un ambicioso plan de asfaltado para 2026 que contempla la reparación de calles y tramos de carreteras en todo el municipio. Con una inversión de 3,9 millones de euros, las obras comenzarán a partir del próximo mes de julio, tal y como informó el consistorio a través de sus canales oficiales.

El plan abarca 28 calles y tramos de carreteras distribuidos por diferentes zonas de Pozuelo de Alarcón. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la iniciativa busca mejorar el estado de la infraestructura viaria municipal y garantizar la seguridad y comodidad de los vecinos en sus desplazamientos diarios.

Las obras de asfaltado se ejecutarán de manera progresiva durante los próximos meses, priorizando aquellas vías que presenten un mayor deterioro o mayor volumen de tráfico.

El calendario del proyecto estará accesible para los ciudadanos

El inicio previsto de los trabajos es el mes de julio de 2026. El Ayuntamiento ha indicado que el desarrollo de las obras se llevará a cabo siguiendo un calendario establecido para minimizar las molestias a los ciudadanos, aunque es probable que se implementen cortes de tráfico puntuales en las zonas afectadas.

Los vecinos podrán consultar el listado completo de calles y carreteras incluidas en el plan de asfaltado, así como el cronograma detallado de actuaciones, a través del sitio web municipal o solicitando información directamente en las dependencias del Ayuntamiento.

Un plan tanto de modernización como de prevención

Esta iniciativa forma parte de la política municipal de mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias. Una inversión con la que el Ayuntamiento promoverá la modernización de las vías públicas del municipio, así como a la mejora de la calidad de vida de los residentes.

La renovación de las vías también contribuirá a la seguridad del municipio y prevenir los accidentes relacionados con baches y deterioros del pavimento, además de mejorar la accesibilidad y la experiencia de la circulación de vehículos y peatones.