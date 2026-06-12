Móstoles renovará las tarimas deportivas de los pabellones Eva Manguán y Los Rosales con la inversión de 450.000 euros

El Ayuntamiento de Móstoles renovará las tarimas deportivas de competición de los pabellones Eva Manguán y Los Rosales, una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 478.911,75 euros.

Gracias a esta inversión, estos dos pabellones municipales estarán preparados para albergar competiciones de máximo nivel, ofreciendo mejores condiciones de uso para los deportistas, clubes y usuarios que desarrollan su actividad en estas instalaciones. Además, los nuevos pavimentos contarán con certificaciones internacionales de referencia, como son las homologaciones de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y de la Federación Internacional de Balonmano (IHF).

Desde el Ejecutivo local afirman seguir invirtiendo en instalaciones deportivas de calidad para el disfrute y buen desarrollo de los clubes y deportistas del municipio, con el fin de poder entrenar y competir en las mejores condiciones posibles. La localidad de Móstoles ya se ganó la distinción de Ciudad Europea del Deporte 2026 otorgada por la asociación ACES Europe, celebrada en el Parlamento Europeo de Bruselas, una reputación que continúa consolidando gracias a la implementación de estas nuevas tarimas en los dos pabellones deportivos.

El pasado martes, la Junta de Gobierno Local de Móstoles aprobó el expediente que inicia la contratación del suministro e instalación de las nuevas infraestructuras de madera maciza homologadas para competiciones deportivas, federativas y nacionales. Aparte de la alta calidad de los materiales, las nuevas tarimas resultarán menos lesivas para deportistas, por lo que la práctica deportiva en estos pabellones no solo será mejor, sino también más seguro.

En el Pabellón Los Rosales, que actualmente cuenta con suelo vinílico deportivo en vez de tarima, se actuará sobre una superficie de 1.465,36 metros cuadrados. Por su parte, en el Pabellón Eva Manguán, la intervención abarcará 1.280 metros cuadrados.

Las nuevas tarimas contarán con una superficie área-elástica de madera maciza con rastreles

Las nuevas tarimas estarán compuestas por un sistema homologado de pavimento deportivo de superficie área-elástica de madera maciza sobre rastreles, diseñado específicamente para la práctica de disciplinas como baloncesto, voleibol, fútbol sala y otros deportes de pista. Este tipo de superficie ofrece una elevada absorción de impactos y una óptima elasticidad, combinadas con una gran estabilidad, lo que contribuye a mejorar el rendimiento deportivo y a reducir el riesgo de lesiones, especialmente, de rodillas, espalda y articulaciones.

El nuevo pavimento cumple con la normativa UNE-EN 14904 para superficies deportivas interiores y ha sido ensayado conforme a la norma EN 14904, Clase A4, y cumple con los estándares FIBA 2020 Nivel 1 y Nivel 2.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Móstoles continúa avanzando en la modernización y mejora de las infraestructuras deportivas municipales, reforzando su compromiso con la promoción del deporte y el bienestar de los mostoleños.