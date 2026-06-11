Móstoles impulsa el envejecimiento activo con más de un centenar de talleres y actividades

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Contratación, Mayores y Bienestar Social, ofrece una amplia programación para el curso 2026-27 compuesta por un total de 148 talleres y actividades con el objetivo de promover el envejecimiento activo, la socialización y el bienestar de los mayores de la ciudad.

El plazo de inscripciones estará abierto del 15 al 19 de junio, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los centros de mayores de la localidad. El formulario de inscripción estará disponible en la recepción de los propios centros y el sorteo de plazas tendrá lugar el 22 de junio, a las 12:00h, en el CMM La Princesa. La lista de admitidos se publicará del 14 al 18 de septiembre en los centros de mayores.

Formación y diversión

La oferta de talleres y actividades se presta para todos los gustos, siendo muy variada y diversa. Entre las más destacadas, se encuentran baile aeróbico, flamenco, ajedrez, ciberseguridad, cuentos para pensar, danza oriental, dibujo, debate y opinión, estimulación cognitiva, estiramientos, francés, inglés, italiano, historia, jotas, marquetería, memoria psicomotricidad, sevillanas, talla en madera, teatro o yoga son algunas de las propuestas. Se puede acceder a más información en los centros de mayores de la localidad para conocer todas y cada una de las actividades.

Tanto los talleres como las actividades, se desarrollarán de lunes a viernes en los centros de mayores de El Soto, Parque Coimbra, Tierno Galván, Las Lomas, La Princesa y Juan XXIII. Y ofrecerán todo tipo de propuestas, abarcando materias pertenecientes a diferentes ámbitos como la cultura, el deporte, el arte o las nuevas tecnologías.

Esta iniciativa procura ofrecer una amplia oferta que pueda llegar a abarcar todos los intereses de las personas mayores adultas mostoleñas, así como reforzar el compromiso del consistorio con el envejecimiento activo, la promoción de hábitos saludables y la prevención de la soledad no deseada, han sido algunos de los principales objetivos a alcanzar señalados por el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.