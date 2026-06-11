LIMPIEZA
Móstoles elimina 53.000 grafitis en un año y logra un prestigioso premio nacional: Escoba de Platino 2026
El sistema de limpieza exprés impulsado por el Ayuntamiento de Móstoles logra el reconocimiento de la asociación ATEGRUS
Joaquín De la Aleja
La ciudad de Móstoles ha sido galardonada con la "Escoba de Platino 2026", uno de los galardones más importantes en materia de limpieza urbana, en reconocimiento a su eficaz sistema de limpieza de grafitis, el cual ha llegado a lograr su total eliminación en menos de 24 horas tras su aparición.
El premio, que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), ha reconocido el servicio de limpieza de pintadas, hasta 53.000 grafitis eliminados de las paredes mostoleñas en solo un año. Una gestión impulsada por el Ayuntamiento de Móstoles ha impulsado a través de la Concejalía de Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente.
Al acto de entrega de premios del XX Concurso Escobas 2026 que tuvo lugar ayer, 10 de junio, en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid, asistieron el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el concejal de Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente, Gabriel Monteserín.
Móstoles revalida condecoración
El Ayuntamiento revalida el premio "Escoba de Platino" recibido en 2024. En esa ocasión, se premió a Móstoles por sus acciones medioambientales y por cumplir un triple compromiso medioambiental, social y circular, ajustando los medios humanos y materiales que necesitan para llevar a cabo los servicios de limpieza prestados en la ciudad.
En esta ocasión, Móstoles ha recibido el reconocimiento por el eficaz sistema municipal de limpieza sobre el control continuo de aparición de grafitis, eliminándolos en un plazo no superior a 24 horas desde la recepción de la incidencia y siempre con productos respetuosos para el medioambiente. En el caso de tratarse de pintadas ofensivas o de carácter violento se retiran de forma prioritaria y urgente, actuando en un plazo máximo de dos horas.
Esta asociación premia a ayuntamientos y a entidades, tanto públicas como privadas, en reconocimiento a su labor a favor del medioambiente con los Premios Escobas que otorga cada dos años. Además del municipio madrileño, también han sido reconocidas Granada, Oviedo, Marbella o San Sebastián por sus funciones en materia de limpieza urbana.
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