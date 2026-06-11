Móstoles sigue decidido a cambiar locales vacíos o en desuso en viviendas: se espera construir hasta 3.000 nuevos hogares

La conversión de locales comerciales en viviendas gana fuerza en Móstoles como una de las medidas impulsadas para ampliar la oferta residencial ante las dificultades de acceso a la vivienda. Este plan fue activado por el consistorio mostoleño el pasado mes de marzo, y permitirá que la ciudad disfrute de hasta 3.000 nuevas viviendas en un futuro 'cercano'.

El Ayuntamiento de Móstoles ya ha recibido más de 600 consultas

Desde que entró en vigor la modificación de la ordenanza municipal el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento ha recibido más de 600 consultas y tramita ya alrededor de 250 expedientes relacionados con el cambio de uso de estos inmuebles.

El Consistorio considera que esta iniciativa puede contribuir a crear hasta 3.000 nuevas viviendas aprovechando espacios vacíos o en desuso, al tiempo que revitaliza determinadas zonas de la ciudad. La medida establece requisitos como una superficie mínima de 40 metros cuadrados y excluye los locales situados en ejes comerciales para proteger la actividad económica de proximidad. Al mismo tiempo, introduce criterios de habitabilidad más flexibles, como la adaptación de espacios interiores o la integración de estancias, con el objetivo de garantizar viviendas funcionales y de calidad.

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de vivienda que también contempla la promoción de más de 13.000 nuevos hogares en el municipio, muchos de ellos con algún tipo de protección pública. Según el Ayuntamiento, el objetivo es "facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias, incrementando la oferta disponible mediante soluciones tanto urbanísticas como de nueva construcción".

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, destacó recientemente que este plan supone una solución eficaz para mejorar el acceso a la vivienda con precios más asequibles. Además, subrayó que esta medida está especialmente orientada a los jóvenes que quieren independizarse sin tener que abandonar la ciudad.