Más de 12.000 jóvenes de Móstoles podrán beneficiarse del Verano Joven: 90% de descuento en viajes

Los más de 12.000 jóvenes de Móstoles entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de la cuarta edición del Verano Joven, que en esta edición está destinado a los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y 31 de diciembre de 2008. El Ministerio de Transportes destina casi 130 millones de euros y permitirá que los jóvenes puedan viajar en tren y autobús pagando hasta un 90% menos por los billetes -50% menos en el caso de la alta velocidad-. Como ya ha ocurrido otros años, también está incluido en el programa de descuentos el interrail por Europa.

Cuáles son los descuentos del Verano Joven 2026

Los descuentos contemplados en el programa Verano Joven son los siguientes:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.

Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, etc.

Renfe vende más de 2 millones de billetes con el Verano Joven / Europa Press

Cómo y cuándo registrarse en el Verano Joven 2026

Para acceder a los descuentos será necesario registrarse en la web del programa Verano Joven, que se habilitará en los próximos días en la página del Ministerio. Los solicitantes deberán identificarse con su DNI o NIE y, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, recibirán un código personal e intransferible.

Este código será imprescindible para comprar los billetes de tren y autobús, así como el pase Interrail, con las bonificaciones correspondientes a través de las plataformas de los distintos operadores.

Un grupo de seis amigos puede ahorrar casi 300 euros

Y es que el programa Verano Joven permite a las personas jóvenes disfrutar de importantes ahorros en sus viajes estivales. Por ejemplo, según los datos del año pasado, el descuento medio por cada billete sencillo de autobús fue de unos 24,5 euros. Así, un grupo de seis amigos de entre 19 y 20 años que estén planeando ir a la playa en autobús este mes de julio se pueden ahorrar unos 294 euros.

En el caso de los servicios ferroviarios de alta velocidad, el descuento medio por billete de ida alcanzó los 18 euros. En este sentido, una pareja de 29 años que quiera conocer el patrimonio cultural de España, este verano se ahorrará 72 euros de media en cada viaje de ida y vuelta que realice en un tren de alta velocidad.