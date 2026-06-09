El desguace se convierte en arte en la nueva exposición que llega al Museo de la Ciudad de Móstoles

Móstoles se prepara para acoger otra "panorámica del desguace". Mientras que para la mayoría de las personas un desguace lo relacionan con un espacio donde se acumulan coches y piezas desgastadas, para algunos artistas estos escenarios esconden historias y texturas capaces de convertirse en arte. Esa será precisamente la propuesta de la nueva exposición que presentará el Museo de la Ciudad de Móstoles.

"Panorámica del desguace" de Jesús Vázquez Rodríguez, que podrá visitarse desde mañana 10 de junio hasta el 28 de julio, llega a la ciudad tras su paso por otros espacios culturales y propone una reflexión sobre el valor de aquello que aparentemente ha quedado obsoleto. A través de piezas de desguaces de automóviles y fotografías, la exposición transforma estas piezas industriales desechadas en imágenes cargas de significado, invitando al visitante a replantearse la relación entre consumo, memoria y sostenibilidad.

Una muestra que presenta piezas extraídas de desguaces combinadas con imágenes fotográficas

Lejos de presentar el desguace como un lugar asociado únicamente al deterioro, la exposición pone el foco en la capacidad de los objetos para adquirir nuevas lecturas. En ella convive una imagen real del desguace, a través de lo tangible y las propias piezas de automóviles, con la imagen retratada o representada por medios fotográficos.

Esta original muestra de Jesús Vázquez Rodríguez recoge las inquietudes de este artista plástico y técnico industrial, que busca establecer un diálogo entre objetos y la propia existencia del ser vivo, una metáfora existencial entre lo material y lo inmaterial.

Con esta muestra, el Museo de la Ciudad vuelve a apostar por una exposición diferente, capaz de conectar arte y conciencia social. Una oportunidad para descubrir cómo la creatividad puede surgir en los lugares más inesperados y cómo un espacio asociado normalmente al abandono puede convertirse en fuente de inspiración artística-

Podrá visitarse en el horario general del museo, de martes a viernes entre las 10:00-14:00 y 18:00-21:00 horas. Mientras que el horario de los sábados y domingos es entre las 11:00-14:00 y 18:00-21:00 horas.