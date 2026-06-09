Acrobacias, humor y danza: así será el Ciclo Circo de Calle durante los sábados de junio en Móstoles

Móstoles es una ciudad con un fuerte programa cultural, además de ofrecer a sus vecinos planes diferentes a la par que entretenidos. Prueba de ello es el Ciclo Circo de Calle, un evento gratuito en el que poder disfrutar de todas las variantes de este arte. Cada fin de semana de junio, se presentará un espectáculo diferente que sorprenderá a personas de todas las edades y gustos.

Así es la programación del Circo de Calle que se celebra en Móstoles

El Ciclo Circo de Calle, organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, llenará la ciudad este mes de junio de magia y acrobacias. Las mejores compañías de circo contemporáneo del país se darán cita en la localidad para darle valor a este movimiento cultural tan importante.

La programación de este evento tan especial combina acrobacias, humor, danza y un altísimo nivel técnico. Los vecinos podrán encontrar tres grandes espectáculos gratuitos y para todos los públicos. Se celebrarán cada sábado, a las 21:30 h, en la emblemática Plaza de los Pájaros.

Cartel del Ciclo Circo de Calle que se celebra en junio en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Este mismo sábado 13 de junio será el pistoletazo de salida con la compañía Nueveuno y su espectáculo 'Sinergia Street'. Se trata de una propuesta inspirada en el genio de Leonardo Da Vinci y será un show de circo contemporáneo basado en la adaptación callejera de la aclamada obra 'Sinergia 3.0'. Cuatro intérpretes fusionan malabares, verticales y danza en una coreografía geométrica constante que reflexiona sobre la evolución humana y la interacción emocional del grupo.

Para el sábado 20, la compañía Capicúa presenta el espectáculo 'Nüshu'. Ambientado en una antigua fábrica de tejanos, cinco mujeres acróbatas transforman objetos cotidianos, como una máquina de coser, una escalera y un mástil, en un lenguaje corporal lleno de sensibilidad, humor y energía. Como explica el Ayuntamiento de Móstoles, será "un homenaje a los hilos emocionales que unen a madres, abuelas e hijas a través del circo-teatro y las técnicas aéreas".

El programa finaliza el sábado 27 con la prestigiosa compañía murciana de proyección internacional UpArte. 'DESproVISTO' será la pieza que presenten sobre el escenario, basada en el circo contemporáneo y que destaca por un alto nivel técnico acrobático, perfecto para sorprender a los visitantes. Lo definen como una apuesta por la plasticidad y lo flexible que invita al espectador a librarse de las apariencias y los prejuicios, "mostrando el valor de la vulnerabilidad y el encuentro con el otro en los momentos de duda", como explican desde el consistorio.

El ciclo destaca por su carácter accesible para todos los vecinos de Móstoles. Todo ello mientras se dinamizan los espacios públicos de la ciudad, transformando la céntrica Plaza de los Pájaros en un improvisado teatro al aire libre. Un evento diseñado para que locales y visitantes puedan disfrutar de la cultura de forma segura y cercana.