Móstoles aprueba definitivamente la nueva conexión del PAU-4 con la R-5 y reducirá los tiempos en los desplazamientos

Llega una importante novedad para los vecinos de Móstoles, que va a permitir mejorar su movilidad y facilitar los accesos a la ciudad. El Consorcio Móstoles Sur ha dado luz verde definitiva al proyecto de construcción de la conexión del barrio del PAU-4 con la autopista R-5. Se trata de una obra que lleva años paralizada y que va a permitir ahorrar tiempo en los desplazamientos, gracias a una inversión de 17 millones de euros.

Llega el acceso que conectará al barrio del PAU-4 con la autopista 2-5

El Consorcio Móstoles Sur, constituido por el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, ha aprobado definitivamente el proyecto para la construcción del acceso que conectará el barrio del PAU-4 con la autopista R-5. Se trata de una actuación demandada por muchos años por los vecinos y que va a ayudar mucho a la movilidad de la ciudad.

Se trata de una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 17.415.914 euros. Su objetivo es el de mejorar los desplazamientos de los vecinos, gracias a que hora las principales vías van a tener que soportar menos tráfico, reduciendo los tiempos de retenciones en zonas como la M-506, la A-5 o la M-50.

Hay que recordar que la R-5 es una importante carretera para los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Algunos de los principales lugares que atraviesa son Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Arroyomolinos y Navalcarnero, además de ser una de sus principales conexiones con Madrid capital.

Carretera R-5 / Google Maps

La Radial 5 parte de la M-40, a la altura de Carabanchel, y finaliza en Navalcarnero, donde enlaza con la A-5. Que ahora vaya a estar conectada con el PAU-4, ayudará a tener otras vías para circular, además de las autovías más transitadas de la región.

Para el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, significa un "gran" avance no solo para la ciudad, sino para el suroeste madrileño. Los municipios de la región en esta zona necesitaban mejorar sus conexiones para facilitar los transportes en coche, algo que va a suceder gracias a esta nueva actuación.

En palabras del alcalde: "Damos un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura estratégica y prioritaria que los vecinos de Móstoles llevan años esperando. Esta actuación permitirá mejorar la movilidad, reducir la congestión en los accesos a la ciudad y facilitar los desplazamientos diarios de miles de mostoleños".

La aprobación llega tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Móstoles ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para impulsar el desbloqueo de una actuación considerada prioritaria para el desarrollo urbano y la movilidad en el municipio.

Una vez ejecutada, la nueva conexión mejorará el acceso al barrio de PAU-4, contribuyendo a incrementar la calidad de vida de los vecinos al reducir los tiempos de desplazamiento y el tráfico en los accesos al municipio.