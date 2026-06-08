Ya están abiertas las piscinas municipales de Móstoles: fechas, horarios y precios para este verano

Los vecinos de Móstoles ya pueden disfrutar de las piscinas municipales de verano. El Ayuntamiento ha abierto las instalaciones de Villafontana y Andrés Torrejón, que permanecerán operativas hasta el próximo 6 de septiembre con horario ininterrumpido de 10:30 a 20:30 horas.

Los usuarios podrán acceder mediante entrada individual o bonos de baño, con tarifas reducidas para las personas empadronadas que disponga de la Tarjeta Deporte.

Las instalaciones de ambos complejos deportivos abrirán todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, manteniendo el mismo horario de acceso durante toda la temporada.

Estos son los precios de las piscinas municipales de Móstoles

Como es habitual, el Ayuntamiento ha establecido diferentes tarifas en función de la edad de los usuarios y de si disponen o no de la Tarjeta Deporte. En el caso de los adultos, la entrada diaria tiene un precio de 3,50 euros para los titulares de la Tarjeta Deporte, mientras que la tarifa general asciende a 5 euros. Los menores podrán acceder por 2,50 euros con la tarjeta y por 3,50 euros sin ella.

Además de las entradas individuales, los usuarios también podrán adquirir bonos de 10 y 20 baños, que suponen una rebaja en el precio de la entrada individual, además de evitar esperas en las taquillas.

Para los adultos, el bono de 10 baños tendrá un coste de 31,50 euros con Tarjeta Deporte y de 45 euros, sin la tarjeta. El bono de 20 baños tendrá un precio de 56 euros con Tarjeta Deporte y de 80 euros, sin tarjeta.

El bono infantil de 10 baños costará 22,50 euros con Tarjeta Deporte y 31,50 sin tarjeta, mientras que el bono infantil de 20 baños con tarjeta deporte 40,00 euros y el de 20 baños sin tarjeta deporte 56,00 euros.

La temporada arrancará además con medidas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios. Para ello, ambos recintos contarán con los servicios habituales de vigilancia, socorrismo y mantenimiento, con el objetivo de asegurar una experiencia segura para todos los asistentes.