De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu

Uno de los actos más esperados de la visita del Papa León XIV a Madrid será el encuentro multitudinario del lunes en el estadio Santiago Bernabéu. Móstoles estará presente con uno de sus vecinos más conocidos, Christian Gálvez, como presentador del acto junto a su pareja Patricia Pardo. Para la ocasión ha escogido un traje moderno y elegante, una pieza de alta costura única creada para esta ocasión tan especial por un Premio Nacional de Moda.

El traje de alta costura que llevará Christian Gálvez en el acto del Papa en el Santiago Bernabéu

El próximo 8 de junio, Madrid vivirá uno de los acontecimientos más relevantes del año con la visita del Papa León XIV a la capital. Tras una intensa agenda institucional, el Pontífice protagonizará a las 19:00 horas un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y el presentador será un vecino de Móstoles: Christian Gálvez.

Christian Gálvez y Patricia Pardo han formado una de las parejas más conocidas de la televisión. El matrimonio tendrá un papel destacado en este acto de miles de asistentes. En un evento de estas características, cada detalle adquiere relevancia y la imagen tiene un papel fundamental.

Lander Urquijo es uno de los grandes referentes de la sastrería a medida en Madrid con más de tres décadas dedicadas a este arte. Posiblemente, sea uno de los motivos por los que el presentador le ha escogido para diseñar el traje que lucirá durante el encuentro. No es la primera vez que colaboran y han conseguido mantener una relación profesional en la que se entienden a la perfección.

Christian Gálvez va a lucir un traje de tres piezas confeccionado en lana Super 120S, es decir, un hilo sutil y ligero, de una prestigiosa casa de tejidos italiana. Va a ser un modelo, en color navy y con una trama Príncipe de Gales muy sutil, para dar una imagen de carácter institucional y con la solemnidad del acto.

Así será el traje de Christian Gálvez para el acto del Papa en el Bernabéu / Lander Urquijo

“Es Christian quien me llama y se pone en nuestras manos. Ya habíamos trabajado varias veces juntos y la conexión fue mutua", explica Lander Urquijo, quien fue Premio Nacional de Moda. El diseñador explica que siempre ha admirado al presentador de Móstoles y que le encanta trabajar con personas como él.

En este traje de alta costura nada va a ser al azar. El proceso creativo empezó con una conversación entre el diseñador y el presentador para definir qué era lo más adecuado para una ocasión de estas características. “Tuvimos una charla sobre qué era lo más adecuado y nos entendimos desde el primer instante. Christian se deja llevar y eso facilita muchísimo todo”, añade el diseñador.

En el acto del Papa León XIV habrá que estar muy atento al traje del mostoleño, porque tendrá un guiño muy especial al atuendo de su mujer. “La verdad es que hay un guiño al vestido de Patricia, pero es un complemento que no voy a desvelar para que se quede para ese día”, comenta Lander.

El objetivo de este traje de alta costura es encontrar el equilibrio entre la solemnidad del momento y una imagen actual. “Creo que la mejor manera de hacerlo es mantener las formas y adaptar el outfit a dicha solemnidad, dándole énfasis solamente a lo contemporáneo en las líneas del traje, que por supuesto será muy elegante”, matiza Urquijo.