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PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO

Móstoles lanza un completo programa de verano con campamentos, multiaventura y actividades náuticas para jóvenes de 12 a 17 años

Incluye campamentos náuticos, actividades multiaventura y excursiones a parques temáticos para jóvenes de entre 12 y 17 años durante los meses de junio y julio

Programa para los jóvenes de Móstoles durante el verano

Programa para los jóvenes de Móstoles durante el verano / Ayuntamiento de Móstoles

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Juan Luis Martín

El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en marcha una nueva campaña de verano dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio durante las vacaciones escolares.

A través de la Concejalía de Juventud, Familia, Igualdad y Cooperación, el programa incluye campamentos, actividades multiaventura y excursiones a parques temáticos, con un total de 650 plazas disponibles.

Consulta la programación y las fechas

La programación arrancará del 22 al 25 de junio con un minicampamento en Águilas (Murcia), donde los participantes podrán practicar deportes acuáticos como kayak, vela, piragua o windsurf, además de participar en dinámicas de convivencia.

Más adelante, entre el 6 y el 17 de julio, tendrá lugar un campamento multiaventura en la Sierra de Madrid, con actividades relacionadas con la naturaleza, la orientación, la escalada, el senderismo o las tirolinas.

La oferta de verano continuará del 20 al 31 de julio con un nuevo campamento náutico en la costa murciana, centrado nuevamente en deportes acuáticos y actividades de grupo. A ello se suma el programa 'Sal para el verano', una iniciativa semanal que permitirá a los adolescentes disfrutar de salidas organizadas a espacios recreativos y parques como Aquopolis, Parque Warner, Parque de Atracciones o Aventura Amazonia.

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Las inscripciones podrán realizarse desde el 8 de junio y las plazas se asignarán por orden de solicitud. Se puede consultar la información al completo en el siguiente enlace.

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