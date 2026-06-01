Manuel Turizo encabeza el cartel del Summer Fest Móstoles 2026: programación completa, fechas y precios de entradas

Móstoles dará la bienvenida al verano por todo lo alto. Los dos últimos fines de semana de junio el municipio madrileño reunirá a varios de los artistas más reconocidos del panorama nacional e internacional en el Summer Fest. El evento, organizado por el Ayuntamiento, contará con la presencia de Manuel Turizo, Macaco o Tito Nieves, además de la popular fiesta Bresh.

Un festival inédito que se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el polideportivo Andrés Torrejón, situado en la Avenida Iker Casillas, 80. La programación combinará música urbana, ritmos latinos, pop-rock y algunas de las fiestas más reconocidas a nivel internacional. El evento además contará con zona gastronómica, foodtrucks y descuentos especiales para los vecinos empadronados en Móstoles.

Manuel Turizo subirá al escenario el 21 de junio en el Summer Fest Móstoles

La gran cita del festival será el domingo 21 de junio, a partir de las 19:00 horas. El artista colombiano Manuel Turizo, autor de éxitos mundiales como 'La Bachata' o 'El Merengue', y otras colaboraciones con artistas del panorama internacional, actuará en Móstoles dentro de su gira por España. Este será su único concierto en la Comunidad de Madrid, con precios a partir de 24,5 euros.

El cantante actuará dentro de la fiesta Pop Urbano-Fiesta Mon, y tendrá como teloneros a Lara Taylor y DJ Ballesteros. Mientras que tras el concierto de Turizo la fiesta seguirá con la actuación de un DJ residente. Además, el recinto dispondrá del escenario principal y una zona gastronómica para disfrutar de todas las actuaciones.

Programación Summer Fest completa

El Summer Fest Móstoles arrancará el sábado 20 de junio con la fiesta Pop Urbana-Fiesta Bresh, la cual cuenta con un gran prestigio internacional. Una fiesta que ya se ha celebrado en decenas de ciudades de más de 13 países, entre las que se incluyen Nueva York y Miami en Estados Unidos, Ciudad de México, Tokio, Londres, Roma, Milán y Bogotá; así como destacadas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Ibiza o Tenerife. Este tendrá lugar entre las 17:00 y las 02:00 horas y el precio de la entrada general es de 15 euros.

Al día siguiente, el 21 de junio, tendrá lugar el Concierto Internacional Pop Urbano-Fiesta Mon, donde todas las miradas estarán puestas en la actuación de Manuel Turizo.

Macaco actuará en el Summer Fest Móstoles 2026 el 28 de junio / Ayuntamiento de Móstoles

El siguiente fin de semana, el día 27 será el turno de Ritmos Latinos-Fiesta Color Latino, de 17:00 a 02:00 horas con Tito Nieves como artista principal. Finalmente, el domingo 28 será el turno para los amantes del rock, con la Fiesta Pop Rock-Fiesta Pirata Beach. El evento tendrá lugar entre las 17:00 y las 00:00 horas y, entre las actuaciones más destacadas, subirá al escenario Macaco y los tributos destacados de Marea y Extremo Duro, entre otros.

Las entradas de este concierto y del resto de la programación se encuentran ya a la venta. Y los mostoleños empadronados podrán beneficiarse de descuentos del 20% e incluso de un 10% adicional en una pre-venta exclusiva hasta el próximo 4 de junio.

Estos descuentos también se verán en algunos de los comercios gastronómicos. Los establecimientos mostoleños adheridos a "Todo está en Móstoles" ofrecerán un descuento adicional del 15% en la compra de entradas a quienes realicen compras mínimas de 20 euros en los comercios participantes y cumplan con los requisitos establecidos por la organización.