Luz verde, después de 12 años, a la conexión del PAU-4 (Móstoles) con la carretera R-5: el Ministerio da el visto bueno

Móstoles y sus vecinos -en especial los del PAU-4- celebran la reciente luz verde que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a la conexión de este barrio con la carretera R-5.

Todo ello se ha producido después de que el alcalde del municipio, Manuel Bautista, remitiese una carta por este motivo al ministro Óscar Puente. Se trataba de una de las grandes demandas de los vecinos de esta zona, que llevan sufriendo problemas de movilidad durante muchos años. El nuevo enlace permitirá mejorar la entrada y salida del barrio y aliviar la presión sobre otros accesos como la M-506, la A-5 y la M-50.

Bautista, tras recibir la noticia, ha declarado que "hoy gana Móstoles y, especialmente, los vecinos del PAU-4, que llevaban muchos años esperando una solución definitiva para mejorar la movilidad del barrio".

Una solución que llevaba estancada desde 2014

Y es que la Comunidad de Madrid se comprometió en 2014, hace ya 12 años, a habilitar este acceso, según aseguró el Ayuntamiento mostoleño. Desde entonces, el proyecto ha atravesado diferentes fases administrativas, informes técnicos, estudios de tráfico y nuevos requerimientos.

Ya en 2021 el Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, integrado al 50% por el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, logró aprobar los pliegos para licitar la redacción de los proyectos de trazado y construcción del acceso desde la R-5. Tres años más tarde, en 2024, se acabó presentando el trazado definitivo del enlace, con inicio en la calle Osa Mayor, y se rumoreó acerca de una posible fecha para el inicio de las obras. Aunque, para disgusto del vecindario, el expediente volvió a sufrir retrasos por la solicitud de un nuevo estudio geotécnico.

Aunque la historia tiene final feliz desde el pasado 21 de mayo, día en el que el alcalde de Móstoles remitió la citada carta a Óscar Puente para reclamar una reunión y solución urgente. Seis días más tarde, el Ministerio ha dado luz verde a la actuación, por lo que supone el desbloqueo de una situación que lleva trayendo quebraderos de cabeza a los vecinos más de una década.