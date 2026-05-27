La ruta gastronómica con menús degustación, platos caseros y postres 100% sin gluten en Móstoles

En España, en torno al 1-2 % de la población es celíaca, lo que trasladado a cifras es entre 450.000 y 900.000 personas. Un diagnóstico cada vez más reconocido y que, por este motivo, cada vez se tiene más en cuenta en la sociedad. Cada 27 de mayo vuelve a cobrar voz con el Día Nacional del Celíaco, que se suma al día internacional que se celebra el día 16 del mismo mes. Una condición que si bien limitaba mucho antes a la hora de salir a comer, cada vez son más los restaurantes concienciados que entre su carta tiene opciones 100% sin gluten.

Móstoles no es una excepción, y cuenta con una amplia lista de restaurantes con opciones celíacas: menús degustación, platos caseros... e incluso postres. Para todos aquellos que busquen el próximo sitio donde comer en el municipio y no tengan que llamar antes para preguntar por opciones sin gluten... estos son algunos de los lugares más recomendados por celíacos, como Virginia Cañete (@celiaquita_oficial).

Estos son los restaurantes favoritos de la influencer 'Celiaquita'

Para los amantes de la comida mexicana, La Federala, ubicada en la calle Río Segura, 22, cuenta con una amplia carta cuidada y "95% de opciones aptas para celíacos". El restaurante cuenta con un convenio con la Asociación de Celíacos de Madrid.

Ofrece desde los platos más populares de la gastronomía mexicana: tacos, nachos, fajitas o quesadillas; hasta platos más específicos. Entre ellos, Virginia Cañete recomienda los nachos sin gluten, "son una pasada". Según la influencer, "su relación calidad precio lo convierte en un restaurante sin gluten en Móstoles barato y como uno de los mejores restaurantes sin gluten de Madrid".

Otro de los restaurantes mostoleños que destaca 'Celiaquita' es Trufa y Boletus. Este restaurante ubicado en el Parque Tecnológico es especialista en pescados y carnes a la parrilla, con muchas opciones sin gluten. Además, sus trabajadores están plenamente concienciados, y tienen material de cocina -tanto hornos como utensilios- sólo para las elaboraciones sin gluten.

A la carne y el pescado también se suman postres 100% sin gluten, como el coulant de chocolate. El precio medio por comensal es de 30-35 euros.

El restaurante Rooi Rook reafirma su compromiso con el mes de concienciación sobre la celiaquía

Ubicado en la calle Río Segura, 22, Rooi Rook ofrece cocina de inspiración americana, centrada en hamburguesas tipo smash y carnes ahumadas. En su carta destaca la mejor smash burger Madrid, elaborada al estilo clásico americano, con una textura crujiente y sabor ahumado.

Además, apuesta por una propuesta gastronómica variada que incluye opciones sin gluten e incluso una carta específica para celíacos. Entre los platos, tienen nachos, grill provoleta, patatas fritas, varias ensaladas o seis tipos de hamburguesas, entre otros.

A esta hamburguesería se suma también Honey Burger. Con prácticamente toda su carta apta para celíacos: hamburguesas, tacos, perritos... Con más de 10 años de experiencia en el sector de la restauración, todos los ingredientes provienen de lugares cercanos a Móstoles, desde la carne de ternera con D.O. de la Sierra de Guadarrama a las verduras frescas.

Para desayunos 100% sin gluten: Galusa House

Para desayunar, en Galusa House es un sitio 100% libre de gluten. Situado en la calle Río Llobregat, 7, el establecimiento cuenta con alternativas para casi todos sus sándwiches y opciones adaptables para celíacos. Además de desayunos, bocadillos y tapas de la carta.

Una cafetería-bar con café de especialidad que desde hace menos de un año busca hacerse un hueco en el barrio y en Móstoles. Y, como ellos mismos se definen, "un lugar sencillo, cercano y auténtico".

Y para los amantes del dulce: Freakafe. Situado en la calle Niza, 2, esta pastelería temática trabaja con productos sin gluten y sin lactosa. Se especializan en tartas personalizadas, cupcakes y galletas.