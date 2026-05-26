Una profesora de Móstoles, finalista de los premios nacionales 'Docentes Referentes': entre 500 candidaturas

Los profesores son una parte imprescindible en cualquier sociedad. La educación, conocimientos y valores que transmiten a los alumnos -desde infantil hasta la propia Universidad- son fundamentales para construir entre todos una sociedad cívica y formada.

Con la intención de premiar todo lo anterior ha surgido la primera edición de los premios 'Docentes Referentes', que busca "reconocer el trabajo excelente que hacen los docentes e impulsar la innovación educativa". Impulsado por la Fundación Ibercaja -en el 150 aniversario de la entidad-, está dirigido a docentes en activo de todo el sistema educativo que desarrollen su profesión en centros públicos, concertados o privados de España. Y participarán profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial.

En estos hay hasta cinco diferentes categorías: liderazgo educativo, sostenibilidad en educación, educación integral para la salud, investigación educativa, y educación inclusiva. Con la Infanta Sofía como presidenta de honor, ya se conocen los finalistas de cada una de las diferentes categorías anteriormente mencionadas. Los premiados se conocerán a finales de junio.

Y el municipio de Móstoles está de enhorabuena, porque su profesora Mirian Fraile Rodríguez, del Colegio Nuestra Señora del Carmen, se ha metido en la final de estos premios en la categoría de Educación Inclusiva, entre un total de 478 candidaturas (contando todas las categorías). De este total de casi 500 docentes, han accedido a la final tan solo 25 profesores de 11 comunidades autónomas -cinco por cada sección-, por lo que es un completo orgullo para Móstoles y su educación.

La labor de esta profesora destaca por su capacidad para favorecer la igualdad de oportunidades y la atención personalizada al alumnado. La gala final tendrá lugar en Zaragoza y cada docente ganador dentro de las cinco categorías recibirá una dotación económica de 12.000 euros, y todos los finalistas recibirán un diploma acreditativo.

La profesora mostoleña tendrá que competir para hacerse con este galardón con: Clement Córdoba Vila (IES Blasco Ibáñez, Cullera, Valencia), Alberto Pombo Añón (IES Rafael Dieste, A Coruña), Nathalie Clavero Pagés (CEIP Pirineos-Pyrénées, Huesca) y María Nazareth Araujo Díaz (CEIP plurilingüe Chano Piñeiro, San Pedro, Pontevedra).

Además, son solo dos las profesores de Madrid que representarán a la región en Zaragoza: la segunda será Ana Hernández Revuelta, del IES Julio Verne, de Leganés.

Tras esta fase, un jurado independiente -integrado por representantes de instituciones de referencia en el ámbito educativo-será el encargado de evaluar las candidaturas finalistas y seleccionar a los ganadores de cada categoría.

Entre sus miembros figuran Stefania Giannini, directora general de Educación de la UNESCO; Chema Vera, director nacional de UNICEF; Carmen Pellicer, directora de Cuadernos de Pedagogía; Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann; Agustín Porres, director de la Fundación Varkey en Hispanoamérica; Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela; y Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza. Y la presidenta del mismo es María Ocaña, jefa de la Secretaría de S.M. la Reina, siendo la primer amujer en ocupar este prestigioso cargo.