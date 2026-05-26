Se buscan jugadores en Móstoles: un club de baloncesto abre proceso de selección para la próxima temporada

El Club Baloncesto Ciudad de Móstoles se encuentra inmerso en la búsqueda de nuevos jugadores para la temporada 26/27. Y buscan desde la categoría de Senior hasta la llamada 'Babybasket' (2019).

Para ello tan solo hay que rellenar un formulario desde el siguiente enlace. "Únete, entrena, compite... y vive el baloncesto con nosotros, ¡te esperamos", afirman desde el club mostoleño.

Todo lo que ofrece el equipo mostoleño

Desde el CB Ciudad de Móstoles invitan a los jugadores a unirse a un proyecto con presente y futuro que combina:

Entrenamientos regulares con entrenadores especializados

Participación en competiciones

Ambiente de grupo y compañerismo

Desarrollo deportivo y personal

Un club de éxito

El pasado fin de semana el junior femenino se proclamó campeón y logró una medalla de oro que refleja el crecimiento del club. Por todo ello es una gran oportunidad para los amantes del baloncesto que vivan en el municipio de Móstoles de unirse al equipo y seguir haciéndolo crecer.

Se hacen llamar como "la familia celeste", y animan a todos a seguir incrementando este grupo que fomenta el deporte y conquista medallas para orgullo de Móstoles.