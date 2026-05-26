DEPORTE
Se buscan jugadores en Móstoles: un club de baloncesto abre proceso de selección para la próxima temporada
Tan solo hay que rellenar un formulario y desde el club se pondrán en contacto con los interesados en comenzar a meter triples en el municipio
Juan Luis Martín
El Club Baloncesto Ciudad de Móstoles se encuentra inmerso en la búsqueda de nuevos jugadores para la temporada 26/27. Y buscan desde la categoría de Senior hasta la llamada 'Babybasket' (2019).
Para ello tan solo hay que rellenar un formulario desde el siguiente enlace. "Únete, entrena, compite... y vive el baloncesto con nosotros, ¡te esperamos", afirman desde el club mostoleño.
Todo lo que ofrece el equipo mostoleño
Desde el CB Ciudad de Móstoles invitan a los jugadores a unirse a un proyecto con presente y futuro que combina:
- Entrenamientos regulares con entrenadores especializados
- Participación en competiciones
- Ambiente de grupo y compañerismo
- Desarrollo deportivo y personal
Un club de éxito
El pasado fin de semana el junior femenino se proclamó campeón y logró una medalla de oro que refleja el crecimiento del club. Por todo ello es una gran oportunidad para los amantes del baloncesto que vivan en el municipio de Móstoles de unirse al equipo y seguir haciéndolo crecer.
Se hacen llamar como "la familia celeste", y animan a todos a seguir incrementando este grupo que fomenta el deporte y conquista medallas para orgullo de Móstoles.
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